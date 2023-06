Zapporijjia : le scénario de rupture du barrage avait été testé par l’Ukraine

"Il y a une préparation pour des événements comme celui-ci à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, ce qui aidera le personnel à gérer cette nouvelle situation difficile. Mais, de toute évidence, cela rend encore plus difficile et imprévisible la situation de sûreté et de sécurité nucléaires", a-t-il déclaré, tandis que l’agence observe la baisse régulière du niveau de l’eau du réservoir.