«Sur TaxOn Web, un assistant électronique – un wizard – permet de déterminer les codes à remplir pour déclarer correctement le prêt», explique Aurore Bertholet du SPF Finances. «Il faut rappeler que pour tous les nouveaux prêts, à Bruxelles et en Flandre, il n’y a plus de déduction possible. En Wallonie, seuls les nouveaux emprunts liés à l’achat d’un bien immobilier ou à une construction sont encore déductibles».