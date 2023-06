Chiens et chats intoxiqués à la mort aux rats: "J’ai un cas par mois en moyenne"

Une radio est envisagée pour vérifier si le chien n’a pas avalé un objet qui provoquerait une occlusion. Mais deux éléments intriguent le jeune vétérinaire: les tremblements et les hochements de tête incontrôlés de l’animal.

On pourrait au moins Informer les acheteurs

Un appel au Centre Antipoison valide son diagnostic, il s’agit probablement d’une intoxication. Une piqûre d’apomorphine et le chien ne tarde pas à vomir son bol alimentaire dans lequel Alexandre De Leeuw repère immédiatement un petit sachet éventré avec des restes de pâte rose. De la mort aux rats… Un poison ingurgité pendant la balade ? Transporté dans le jardin par un autre animal ? Un acte malveillant ? Cela reste un mystère.

Quoi qu’il en soit, ce type d’intoxication est loin d’être exceptionnelle, comme le confirment les chiffres du Centre Antipoison (voir ci-dessous).

"En moyenne j’ai un cas comme celui-ci une fois par mois, dit d’ailleurs le docteur De Leeuw. Même si, ici, c’est la première fois que j’ai un cas avec ce type de poison." En l’occurrence un puissant neurotoxique qui agit sur le système nerveux central et entraîne la mort si on n’agit pas dans les 1 à 2 heures après ingestion. Habituellement, les rodenticides (poisons contre les rongeurs, communément appelés raticides) sont plutôt des anticoagulants qui causent une série d’hémorragies internes. "Dans ce cas, on constate que son animal de compagnie dépérit, ne s’alimente plus, dit le vétérinaire. La mort survient alors en une à trois semaines si on ne fait rien." Là, c’est une transfusion qui peut sauver l’animal.

Les poisons ne sont pas les seuls produits dangereux pour les animaux de compagnie. Mais le vétérinaire De Leeuw s’offusque quand même de voir ce type de produits en vente libre. "J’ai même l’impression qu’on en vend de plus en plus", dit-il. Il faudrait au moins que les vendeurs informent les clients des dangers et de la manière d’utiliser ces produits le plus sûrement possible, juge le vétérinaire. Car avec ces poisons, l’histoire ne se termine pas toujours aussi bien que cela a été le cas pour le jeune épagneul breton: après deux jours de traitement au charbon actif, il se porte à nouveau comme un charme.