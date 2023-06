«Il faut savoir que chaque employeur va prélever le précompte professionnel en fonction du salaire qu’il verse à son travailleur», rappelle Aurore Bertholet du SPF Finances. «Il va donc calculer le précompte en fonction de cette seule rémunération dont il a connaissance. Or, en Belgique, le taux d’imposition est déterminé par tranches. Lorsqu’on cumule le précompte prélevé sur deux petites rémunérations, celui-ci forme un montant calculé pour un taux d’imposition trop faible.»

Heureusement, il est possible de se prémunir contre les mauvaises surprises. «Il est souvent possible de demander à son employeur de prélever un plus gros précompte professionnel. Ou de contacter le SPF Finances pour effectuer des versements anticipés d’impôts.»