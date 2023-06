Assureurs peu réactifs : les plaintes explosent

"Depuis la création de notre service, nous avons, chaque année, une croissance sous-jacente de 4-5%. Clairement, 8%, c’est plus que d’habitude, explique Laurent de Barsy, ombudsman des assurances. Depuis trois ans, nous sommes à chaque fois au-dessus des 7000 demandes. La période Covid a évidemment été compliquée. Mais le fait que 2022 soit pire que l’année Covid, c’est tout de même interpellant…"

Assureur injoignable et délais trop longs

Dans le rapport annuel de l’ombudsman publié ce mardi 6 juin 2023, l’élément le plus inquiétant porte sur les délais de gestion et de réponse toujours plus longs de la part des assureurs et des intermédiaires. Les particuliers qui ont sollicité le service de médiation évoquent également l’impossibilité de joindre leur compagnie d’assurance.

Les chiffres, pour ce type de dossiers, sont significatifs : l’année dernière, 2327 demandes d’intervention concernaient cette seule problématique. "Les plaintes relatives à l’accessibilité et aux délais de gestion ont toujours été le principal motif d’intervention. Mais ici, rien que pour 2022, ce type de plainte a augmenté de 29%!" Ces réclamations représentent d’ailleurs presque une demande sur trois auprès de l’ombudsman.

La branche des assurances incendie est particulièrement sensible aux retards de gestion. Or, les sinistres en assurance incendie peuvent évidemment être très gênants pour le consommateur. "On observe également une hausse de plaintes dans une autre branche, qui se portait bien jusqu’à présent, à savoir la branche auto", poursuit Laurent de Barsy.

Un personnel surchargé

Selon le service de médiation, cette hausse des plaintes relatives à l’accessibilité de l’assureur serait principalement liée à un manque criant de personnel. "Certains services sont surchargés, avance notre interlocuteur. Nous faisons également face à une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des assurances."

Ces dernières années, le secteur a fortement misé sur la digitalisation de ses activités, que ce soit pour assurer l’interface avec les clients ou pour optimiser le traitement des dossiers par les employés. Au vu du nombre de plaintes reçues par l’ombudsman, force est de constater que cette numérisation n’est pas tout à fait efficace. "Nous recevons, nous-mêmes, énormément d’appels téléphoniques de personnes qui tentent de joindre leur compagnie d’assurance, sans succès. Nous ne pouvons cependant pas joué le rôle de celles-ci… [...] Le secteur a cru que travailler avec un portefeuille web allait aider le consommateur, ce qui n’est pas le cas. Le client s’attend à avoir une personne en ligne, à pouvoir joindre quelqu’un. C’est d’ailleurs assez logique, particulièrement en cas de sinistre. Et puis, il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de personnes ne savent tout simplement pas utiliser les outils digitaux."

Convaincre la jeune génération

Cette inaccessibilité physique et téléphonique a finalement pour conséquence d’ajouter une charge de travail supplémentaire sur les épaules de travailleurs, déjà débordés, qui doivent également gérer la frustration des clients.

"Et cette problématique concerne toute les branches d’assurances, à l’exception de l’assurance maladie, où la gestion administrative a été fortement soutenue par le digital. C’est sans doute l’une des rares branches où le digital a amené quelque chose de positif…."

La recommandation de l’ombudsman face à cette situation complexe? "Il faut bien sûr recruter du personnel. Mais ce que l’on constate, c’est que les jeunes générations n’ont plus spécialement envie de travailler dans le secteur des assurances. Il y a sans doute un effort de communication à faire à ce niveau-là pour lutter contre la pénurie de personnel." Et dès lors, répondre plus efficacement aux demandes des clients. "Je crois qu’il est important de rappeler que le secteur des assurances est moins ennuyeux qu’il n’y paraît, sourit Laurent de Barsy. C’est, au contraire, un secteur qui touche toutes les strates de la société, tous les aspects de la vie en communauté."

Au-delà du recrutement et d’un travail sur l’image du secteur, l’ombudsman suggère encore de revoir les contours de la révolution numérique. "L’idée, c’est que le numérique facilite le travail du personnel pour qu’il puisse se concentrer sur le contact et la communication avec les clients. Dans la plupart des demandes qui nous parviennent, c’est un problème de communication qui est à l’origine de la plainte. Le digital ne peut pas remplacer l’humain…"