Transition écologique: jusqu’à 60 000 nouveaux emplois potentiels

Selon ce rapport du bureau de consultance Climact, réalisé en collaboration avec des experts de la KULeuven et de l’ULiège, la transition écologique de notre pays pourrait entraîner une hausse de 1 à 1,7% du taux d’emploi à l’horizon 2030. Et ce sont même entre 20 000 et 60 000 emplois nouveaux qui pourraient être créés d’ici 2050 si le pays s’engage vers 100% d’énergie renouvelable. C’est tout simplement le plus gros potentiel au sein de l’Union européenne, souligne le rapport.

Les secteurs des services et de la construction sont ceux qui devraient connaître les plus fortes hausses d’emplois d’ici à 2030, suivis par l’industrie manufacturière, les transports et communications, et l’agriculture. Il y a deux mois, le secteur du renouvelable avait annoncé qu’il pourrait à lui seul tripler son nombre d’emplois.

La formation et l’immigration pour relever le défi

Tout sera donc rose dans une future Belgique décarbonée ? Pas si vite…

Si le rapport souligne le fort potentiel de la transition écologique, il pointe aussi les écueils qu’il faudra surmonter pour le concrétiser. Dans des métiers qui vont forcément évoluer (et vite) ou qui vont se créer, il ne faudra pas laisser les travailleurs d’aujourd’hui sur le carreau.

Pour parvenir à garantir "une politique de transition juste", les auteurs du rapport insistent sur l’importance de la formation des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Pour les travailleurs de demain, les experts préconisent notamment l’ajout de modules sur le climat et la durabilité dans les programmes éducatifs,

Car "la transformation de l’économie belge nécessitera de nouvelles compétences, à la fois pour les professions existantes et pour les professions émergentes liées à l’environnement".

Le rapport note qu’une série de "mégatendances", telles que la numérisation et le changement démographique, sont à l’œuvre au sein du marché du travail.

"Celles-ci interagissent avec la transition climatique, offrant des opportunités pour répondre aux besoins de cette transition tout en présentant des risques pour sa concrétisation, risques qu’il convient de surveiller et d’atténuer." Atténuer les risques par une formation en adéquation avec les nouveaux métiers donc. Mais également en se tournant vers l’immigration pour lutter contre une pénurie d’emplois qualifiés.

La Belgique, soulignent les experts, est en effet le pays européen présentant le plus gros décalage entre le besoin de compétences et l’offre disponible.

Bref, le défi de la transition écologique est prometteur mais la Belgique n’a pas encore toutes les cartes en main pour être capable de le relever.