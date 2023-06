Emploi: coup d’accélérateur pour "Coup de boost", bientôt 12 antennes en Wallonie

Grâce à cette assistance, Flora s’est rendu compte que ses études d’aide soignante "n’étaient pas faites pour moi". Après 6 mois de "Coup de boost", la Tournaisienne a décroché un emploi à la Ressourcerie de Mouscron. Sarah, mère de deux jeunes enfants, travaille désormais comme assistante administrative dans une ASBL de Charleroi. Kimberley, qui avait débuté comme technicienne de surface, se passionne pour une formation centrée sur l’informatique. Kelly, démotivée par l’enseignement, témoigne avec beaucoup d’émotion, "avoir retrouvé confiance en moi".

C’est un de leur nouveau point commun: toutes ces jeunes femmes disent en avoir autant appris sur elle-même que sur les démarches menant à l’emploi. Elles parlent d’écoute, de valeur et d’estime retrouvée, d’un contact humain. "Je suis vraiment contente d’avoir croisé leur chemin", confesse la jeune maman.

Cellules de reconversion

Coup de boost a été créé en 2016 par les syndicats CSC et FGTB, avec l’expertise du Forem, à Mons et Charleroi. Sur base de l’expérience des cellules de reconversion mises en place lors de licenciements collectifs dans ces bassins postindustriels, "on allait chercher des personnes qui étaient sorties des radars", explique Jean-François Tamellini, secrétaire général de la FGTB wallonne.

Les résultats étaient encourageants, le modèle inspirant, la dynamique enrichissante. "La technique du bâton, ça éloigne de l’emploi. Si on ne redonne pas confiance à la jeunesse, on n’arrivera pas à relancer la Wallonie", estime le syndicaliste.

70% de réussite

Le réseau s’est peu à peu étoffé et l’objectif est aujourd’hui d’atteindre 12 antennes couvrant le territoire régional, précise la ministre Morreale qui a dégagé pour cela un budget de 15 millions. Une antenne doit encore ouvrir à Nivelles, en septembre. Puis deux autres d’ici 2025, à Marche et Couvin, avec l’aide de fonds européens.

"A ce jour, cette mesure novatrice a permis a plus de 70% des 760 jeunes accompagnés de sortir du décrochage pour rentrer dans l’emploi et la formation", se félicite la ministre. Un décret doit maintenant, assure-t-elle, venir pérenniser la structure qui démontre son efficacité. "Après le projet-pilote, il faut passer à la phase du structurel."

Mais qu’est-ce qui fait la différence entre Coup de boost et l’orientation venant des classiques conseillers du Forem ? Alors que ces derniers fonctionnent sur rendez-vous, "ici, il s’agit d’un soutien individualisé permanent, pendant six mois, avec quatre conseillers pour des groupes de 16 personnes. C’est intensif et personnalisé, on ne pourrait pas faire cela avec tous les demandeurs d’emploi", explique Marie-Kristine Vanbockestal, l’administratrice générale du Forem.

En d’autres mots, là où le Forem fait plutôt office de panneaux indicateurs pour orienter les demandeurs d’emploi et les former, Coup de boost est une destination qui vise à être finale. "Nous, on a un seul point d’entrée, de confiance, et cela change tout pour eux", témoigne Christelle, conseillère de l’antenne de Liège.

Coup de boost fonctionne aussi "dans une dynamique collective, de solidarité", chère aux syndicats, souligne Enrique Martinez pour la CSC. Deux jours par semaine, les jeunes participent à des ateliers collectifs, auquel s’ajoute l’accompagnement individuel. L’objectif est d’en encadrer 500 sur la période 2023-2024. L’inscription se fait sur base volontaire. N’importe quel jeune, jusqu’à 29 ans et inscrit comme demandeur d’emploi, peut frapper à la porte d’une des antennes.

Info : 071/23.15.48 ou: https://www.coupdeboost.be