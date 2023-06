Une dizaine de nouveaux ZEB et PointCarré en Wallonie : la revanche des enseignes physiques ?

Alors que les annonces de faillites et de fermetures se multiplient dans le secteur du prêt-à-porter, le futur patron affiche des objectifs particulièrement ambitieux. Sa volonté ? Développer les magasins physiques, loin du numérique à tout-va : "Au total, nous avons 130 magasins au sein du holding The Fashion Society. ZEB en possède actuellement 79 et devrait en compter 100 en Belgique d’ici trois ans. Nous avons également des projets d’expansion avec les sociétés sœurs PointCarré et The Fashion Store. Pour PointCarré, présent en Belgique francophone, nous misons sur une expansion en France. Pour The Fashion Store, implanté en Flandre, nous envisageons de passer de 21 à 50 magasins d’ici 2030." Cette expansion s’accompagnera également de création d’emplois, promet Matthias Hindriks. L’ensemble du groupe compte actuellement 1200 employés. "Dès que nous ouvrons un magasin, nous embauchons 7-8 personnes. Pour la Wallonie, nous souhaitons lancer 13 nouveaux magasins, ce qui représenterait une centaine d’emplois créés."

L’expérience en priorité

Ce développement impressionnant est envisageable grâce aux bons résultats de l’ensemble du groupe, défend le futur CEO. The Fashion Society avance un chiffre d’affaires de 207 millions€ pour un bénéfice net de 6 millions €.

Ce qui fait la différence face à la concurrence ? Les trois enseignes multimarques s’inscrivent dans le segment moyen de gamme, et se distinguent notamment par leur service client, poursuit notre interlocuteur. "Un monde où tout s’achèterait en ligne me paraît inconcevable. Aller dans un magasin physique reste une expérience agréable pour le consommateur. C’est aussi pour cela que nous investissons dans le bien-être de notre personnel. Un exemple : nous offrons à nos employés la possibilité de solliciter un coach de vie en cas de problème professionnel ou privé [...] Un client, quand il franchit la porte d’un magasin, perçoit de suite si l’atmosphère est positive ou négative. [...] Selon moi, le personnel fait 30% de différence sur le chiffre d’affaires. C’est certainement ce qui nous distingue de nos concurrents."

L’enseigne souligne encore la mise en valeur des diverses marques au sein des magasins, mais aussi l’attention portée aux détails, au jour le jour. "Cela consiste parfois simplement à avoir suffisamment de stock de vêtements légers dans tous nos magasins au vu de la météo clémente!"

Développement numérique onéreux

À l’heure de la digitalisation, le groupe n’entend pas se focaliser sur le développement de son site internet. À contre-courant de la tendance actuelle, Luc Van Mol et Matthias Hindriks estiment que le site permet surtout d’attirer la clientèle. "Cela dit, nous réalisons tout de même 8% de nos ventes en ligne, ce qui n’est pas mal! Mais il est certain que le développement d’une plateforme web engendre beaucoup de frais." Luc Van Mol cite, entre autres, la mise en place d’un service clientèle très réactif, mais aussi les frais logistiques qu’implique un webshop. "Si on prend une plateforme comme Zalando, 50% des colis sont renvoyés, ce qui engendre des frais considérables! [...] La stratégie numérique et marketing, pour être bien référencés notamment, est également coûteuse."

Ces arguments confortent les deux patrons dans l’idée de miser sur l’expérience shopping en priorité. Ces quatre derniers mois, huit nouveaux magasins du groupe ont d’ailleurs ouvert leurs portes. Les prochains lancements ainsi que l’implantation des enseignes ne sont, à ce stade, pas encore connus.