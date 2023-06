"On va le déclarer au même endroit qu'un bien qui serait situé en Belgique", explique Aurore Bertholet, formatrice au SPF Finances, avant de poursuivre: " Mais il faut savoir qu'il faut demander, au préalable, à ce que le SPF Finances calcule le revenu cadastral de ce bien à l'étranger."

Comment faire la demande ? En se rendant sur MyMinfin.be. Il vous suffira de renseigner certaines informations comme le prix de la maison ou encore la date de construction. "Ce revenu cadastral, il va le déclarer aux codes 1106 ou 2106, selon la colonne dans laquelle on se trouve dans la déclaration. Et puis, juste en dessous, on pourra demander l'exonération de ce revenu", conclut Aurore Bertholet.