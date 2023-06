Bagages perdus ou endommagés: la hantise des vacanciers

+ LIRE AUSSI | Que faire si ma valise est endommagée ou perdue ?

"C’était la première fois que je voyageais sans adulte, avec une copine qui n’avait jamais pris l’avion", raconte Marie, 23 ans à l’époque, partie pour un voyage de trois semaines en Norvège à bord d’un avion Brussels Airlines. "À l’arrivée, on a attendu près du tapis roulant. C’était long, très long."

Après deux heures d’attente, l’annonce tombe: les bagages sont restés à Bruxelles. L’angoisse gagne les deux copines. "On ne restait qu’une nuit à Oslo. On nous a donné un numéro de contact et dit de faire une déclaration en ligne. On était un peu perdues. Ma copine avait laissé en plus ses médicaments dans sa valise."

Le temps d’acheter deux brosses à dents, elles arrivent enfin à l’hôtel. Le lendemain, la compagnie prévient Marie: sa valise est en chemin. "Je l’ai récupérée une demi-heure avant de prendre le train ! Ils l’avaient livrée dans l’hôtel d’à côté…"

Sa copine ne recevra la sienne qu’une semaine après. "En attendant, on s’est prêté les vêtements." Aucune d’elles ne savait qu’elles pouvaient être dédommagées pur les frais engagés sur place. "Vous êtes si soulagée d’avoir votre valise que vous ne pensez pas à faire de réclamation." Marie l’assure désormais: "Je stresse toujours un peu pour ma valise quand je prends l’avion".

Reprise post-Covid

L’an dernier, en raison de la reprise rapide du trafic aérien post-Covid, et sur fond de pénurie de personnel et de grèves dans les aéroports, 26 millions de valises ont été égarées ou endommagées dans le monde. C’est ce qui ressort d’une étude de Sita, fournisseur de services informatiques pour le secteur. Un bond par rapport à 2021 et la période pré-Covid.

Et en Belgique ? Si les bagages enregistrés relèvent de la responsabilité des compagnies aériennes, Brussels Airport dispose toutefois de données relatives aux bagages "maltraités" depuis 2019.

Ainsi, pour l’aéroport bruxellois, ce sont 7,7 bagages pour 1000 passagers qui ont été perdus, endommagés ou retardés en 2022. Contre 9,4 en 2019. À noter que Brussels Airport a accueilli 19 millions de passagers en 2022, contre 26,4 millions en 2019.

"2023 est en ligne avec ce chiffre de 7,7/1 000", affirme Brussels Airport qui explique que cela représente 0,7% des bagages. Alors que l’étude de Sita évoque un taux d’incidents de 15,7/1 000 en Europe, "Brussels Airport a des chiffres plus positifs. L’aéroport est par contre aligné au taux mondial (7,6/1 000) ".

Correspondances ratées

Le gestionnaire de l’aéroport indique néanmoins n’être responsable que de "maximum 10% des bagages non acheminés".

Et de pointer la cause principale: les correspondances manquées. "Brussels Airport est un hub avec beaucoup de passagers en transfert, ce qui donne du travail en plus pour les bagagistes. La responsabilité peut être due aux passagers (arrivée tardive), aux compagnies aériennes, aux manutentionnaires, aux autres aéroports, à des facteurs externes (météo, grève, etc.) qui peuvent causer les retards." Et d’ajouter: "C’est quand il y a une grève ou une action d’un manutentionnaire de l’aéroport que nous avons le plus de bagages non délivrés."

Selon l’étude Sita, les problèmes de correspondance sont la cause de 42% des bagages mal acheminés en 2022 dans le monde. Le non-chargement, 18% et les restrictions des aéroports, des douanes ou de la météo, 8%.

Brussels Airport rappelle que depuis 2020, les bagages sont scannés à chaque transfert (passager, bagagistes, compagnie, etc.). "L’aéroport a depuis peu de nouveaux scanners qui permettent de mieux lire les étiquettes et d’offrir une meilleure traçabilité", informe Brussels Airport qui propose aussi le Btag (10 € pour 3 pièces) à attacher à sa valise pour la "tracer" à son arrivée à l’aéroport.

Du côté de Charleroi, on évoque un taux d’incidents de 2/10 000. "On a de très bons résultats grâce à notre système bagages performant", se félicite le CEO de l’aéroport Philippe Verdonck. D’autres de pointer par ailleurs les escales "moins nombreuses à Charleroi et les grèves de bagagistes qui ont surtout touché Zaventem".

Quant à Brussels Airlines, la compagnie ne s’étale pas sur les pertes de bagages. Elle note que "les différences" entre 2019 et 2022 "sont limitées". Car si les valises perdues embêtent les voyageurs, elles n’arrangent pas non plus les compagnies aériennes. Elles peuvent se révéler coûteuses en dédommagements mais surtout en réputation.