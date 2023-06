“Pour savoir si l’enfant peut rester à charge, on va devoir calculer ce qui s’appelle le montant des ressources nettes”, explique Aurore Bertholet. “Une fois celui-ci calculé, on va pouvoir déterminer s’il ne dépasse pas le montant maximum autorisé en fonction de la situation familiale. Pour calculer ce montant, on va regarder l’ensemble des revenus que l’étudiant a reçu durant l’année. Et l’on va soustraire de ce total l’exonération (2910 €) et des frais forfaitaires (20 %) ou réels. On arrive alors au montant des ressources net. Si ce montant ne dépasse pas le plafond, l’enfant pourra rester à charge.”

Sur le site MyMinfin.be, un module peut calculer facilement les ressources nettes et permet de voir si l’enfant peut rester à charge. Il faut aussi noter que des mesures prises lors de la crise sanitaire ont permis à certains secteurs d’embaucher des étudiants dans des moments critiques. Les rémunérations liées à ces heures prestées ne comptent pas dans le calcul des ressources nettes.