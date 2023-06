Né avec la maladie des os de verre, l’humoriste Guillaume Bats, de son vrai nom Guillaume Batreau est décédé ce 2 juin à l’âge de 36 ans, a annoncé son équipe de production. Les réactions d’autres artistes ont été nombreuses sur les réseaux sociaux.

2. Elise Mertens crée la sensation à Roland-Garros : la Belge élimine Pegula, n°3 mondiale

La Louvaniste de 27 ans se dirige vers les 8e de finale du tournoi parisien après avoir créé l’exploit et sorti l’Américaine Jessica Pegula, troisième joueuse mondiale au 3e tour ce vendredi, dans un match conclu en 2 sets (6-1, 6-3). En huitièmes de finale, Mertens affrontera l’une des deux Russes qui s’affrontent aussi ce vendredi, Anastasia Potapova (WTA 25) ou Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333).

3. 3 prisonniers européens libérés d’Iran en route vers la Belgique

Trois prisonniers européens détenus par l’Iran sont en route pour la Belgique, a annoncé ce vendredi 2 juin 2023 le Premier ministre Alexander De Croo, une semaine après la libération du Belge Olivier Vandecasteele. Il s’agit de deux prisonniers de double nationalité autrichienne et iranienne et d’un ressortissant danois, dont les identités n’ont pas été révélées.” La Belgique organise actuellement leur évacuation via le sultanat d’Oman”.

4. Orange Belgium finalise le rachat de Voo

Orange Belgium a finalisé ce vendredi 2 juin 2023 l’acquisition de 75 % du capital moins une action de l’opérateur télécom Voo. Le solde du capital reste aux mains de Nethys.

5. DJ, tifo géant, tour d’honneur en décapotable : un vibrant hommage à Eden Hazard est prévu lors de Belgique-Autriche

Presque 6 mois après son dernier match avec les Diables, Eden Hazard aura l’occasion de dire au revoir au public belge le 17 juin prochain, lors de la rencontre amicale Belgique – Autriche au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Pour ce qui sera aussi le premier match de Domenico Tedesco sur le sol belge, on célébrera aussi les 100 sélections de Kevin De Bruyne et de Thibaut Courtois.