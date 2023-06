Comment le "deal Assadi" a permis la libération de trois Européens

Et trois de plus. Ce vendredi, une semaine après la libération d’Olivier Vandecasteele, trois Européens ont été libérés des geôles iraniennes : deux Autrichiens et un Danois (dont l’identité nétait pas connue à l’heure d’écrire ces lignes). Le tout, avec l’aide précieuse de la Belgique et du Sultanat d’Oman, qui a de nouveau joué les intermédiaires avec l’Iran, comme ce fut le cas pour l’échange entre Vandecasteele et Assadolah Assadi.