Jean Winant, 90 ans, a débuté l’exploitation du café de la Place, à Avennes, en 1959. Et il n’est pas près de raccrocher. Visite d’un bistrot du terroir.

2. Une agence ING sur deux va fermer, en province de Luxembourg

Alors que la province de Luxembourg a compté jusqu’à 14 agences ING, elles ne seront bientôt plus que six ; à savoir à Arlon, Marche, Bastogne, Libramont, Barvaux et Vielsalm. Les autres doivent fermer.

3. Rochefort : face au Domaine des Grottes de Han, les restaurateurs ont changé leur recette

Durant plusieurs années, les gérants de restaurant de la rue des Grottes ont dénoncé la concurrence des responsables du parc animalier. Aujourd’hui, ils ont retrouvé le sourire grâce à un chiffre d’affaires en hausse.

4. En visite à l’hôpital pour la faune sauvage de Virelles

Plus de 50 groupes ont visité le CREAVES de Virelles durant ce week-end de Pentecôte. Un moment privilégié partagé entre visiteurs et soigneurs.

5. Quatre ans après la création du Yar, c’est le moment de refaire Tournai la monnaie locale

Le Yar circule au ralenti depuis la crise Covid, mais la monnaie locale tournaisienne est encore bien utilisée. L’équipe de l’ASBL profite du quatrième anniversaire pour remettre de l’huile dans les rouages et relancer la dynamique.

6. Le commissaire signe une perquisition alors qu’il était chez lui

Il a prétendu sur un procès-verbal qu’il avait réalisé une perquisition alors qu’il était en télétravail et ne se trouvait pas sur place…

7. Jacky Adam, auteur de livres sur les moulins, lance un appel aux fonds pour poursuivre son travail

Voilà 25 ans que Jacky Adam édite ses livres “Des moulins et des hommes”. Pour continuer et publier le 10e tome, il cherche des fonds.

8. La nouvelle vie de Foo Fighters

Subissant de plein fouet le décès de son batteur, Foo Fighters avait deux solutions : se battre ou renoncer. Mais baisser les bras, ça n’est pas vraiment le genre de la maison.

9. Alonso prêt à mater l’arène de Barcelone dix ans après sa dernière victoire : “J’espère apercevoir beaucoup de vert dans les tribunes”

L’Espagnol sera attendu tel le Messie devant un public acquis à sa cause.

10. Julien Watrin va faire sa rentrée sur 400 m haies ce dimanche à Hengelo : “Je pars confiant, j’ai fait de très bons entraînements”

L’athlète de 30 ans, médaillé à l’Euro en salle cet hiver, entame sa saison en extérieur ce week-end aux Pays-Bas.