Thierry Ardisson a vendu le format "L’hôtel du temps" à Warner Bros

Lors du lancement de ce nouveau concept, on parlait encore très peu de l’IA dans le grand public. Un an plus tard, elle est sur toutes les lèvres, avec en tête de pont la plateforme ChatGPT. Le format de l’émission a d’ailleurs tapé dans l’œil des Américains. Warner Bros en a acheté les droits. "C’est un pari gagnant !, souligne Ardisson . Ils ont cherché un animateur, mais ils n’en ont pas trouvé, car ils sont souvent liés à des réseaux (ABC, CBS, NBC…). Donc ils ont eu une meilleure idée: faire interviewer une star morte par une star vivante. Mon rêve ultime, et c’est ce qu’ils ont en tête, c’est de faire int < erviewer John Lennon par Paul McCartney. Si je vois ça avant de mourir, je serai content, car j’aime tellement les Beatles… Ce serait génial ! Sinon, pour l’instant, ils travaillent sur l’interview de John Belushi par Dan Aykroyd (NDLR: The Blues Brothers), ce qui n’est pas une mauvaise idée non plus."

Changement de jour

Le premier numéro diffusé le lundi 2 mai 2022 et consacré à Dalida avait pourtant été vu par seulement 1,4 million de Français (6,8% de parts de marché), un score qui avait fortement déçu l’animateur vêtu de noir.

Cette audience un brin décevante l’a poussé à corriger certaines choses, comme la façon dont il parle désormais de son concept. "L’an dernier, j’ai vendu ça comme une interview alors qu’en fait, c’est un docu-fiction, un biopic, indique-t-il. La deuxième chose qu’on a changée, c’est le jour de diffusion. Le bon jour pour une telle émission, c’est le vendredi soir, pas le lundi."

Si cela a pris autant de temps entre la diffusion des deux numéros, c’est que Thierry Ardisson a voulu obtenir l’approbation des enfants de Coluche, Marius et Romain, comme il avait obtenu le feu vert d’Orlando, le frère de Dalida, l’an dernier. Mais la première mouture du scénario qu’il leur a montré ne les a pas convaincus. Il a donc réécrit une nouvelle mouture, avec la participation des deux frères, qui sont crédités au générique et qui ont été rémunérés comme scénaristes. "Ce qui aurait pu au départ apparaître comme une contrainte s’est finalement avéré une très bonne chose, reconnaît l’animateur-producteur. Ils m’ont apporté des archives et des textes de leur père que je n’avais pas. Ils ont également eu de bonnes idées au niveau du scénario…"

On reviendra plus en détail sur le numéro consacré à Coluche lors de sa diffusion.