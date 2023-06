Témoignage : Juan dénonce: sa fille a tenté de se suicider, les frais d’hôpital sont à sa charge

De retour de cette difficile épreuve, le papa, qui vit seul, en région liégeoise, prend une deuxième douche froide. Alors qu’il a envoyé les papiers à sa mutuelle dans le cadre de l’assurance hospitalisation qu’il a contractée, Neutra lui annonce qu’il ne sera pas remboursé des frais d’hospitalisation: "La raison médicale de l’hospitalisation fait partie de nos exclusions générales ", indique de manière lacunaire le courrier.

"Ça m’a heurté profondément"

Abasourdi, Juan contacte le directeur opérationnel. "Il me confirme que sa mutuelle, comme bon nombre d’autres, ne couvre pas les frais d’hospitalisation dans le cas d’une tentative de suicide, même dans le cas d’un mineur, explique le Liégeois qui par ailleurs a peu apprécié le ton de son interlocuteur. Quand je lui ai dit que je ne comprenais pas, il a ricané en me disant que ce n’était pas de sa faute si je ne savais pas lire un contrat. Autant vous dire que ça m’a heurté profondément. Sur le fond comme sur la forme."

Le montant de la facture, Juan ne l’a pas encore reçu. Mais il se doute que la note sera salée. "Car ma fille a été prise en charge de manière complète pendant ces neuf jours: médicaments, soins, encadrement par une psychologue, une pédopsychiatre et une assistante sociale. Une prise en charge nécessaire et qui a été très professionnelle. Je salue le travail de l’hôpital."

Un mineur, responsable de ses actes ?

Si le papa se concentre avant tout sur le bien-être de sa fille, "quel qu’en soit le prix", il s’interroge sur ce motif d’exclusion, repris dans bon nombre d’assurances hospitalisation mutuelles. "Car oui, c’est interpellant." Sa fille est mineure, "et un mineur n’est pas responsable de ses actes à ce que je sache".

Comment dès lors justifier ce refus ? "En ce qui concerne ma fille, elle a subi de la maltraitance physique et psychologique, dans le cadre privé, depuis qu’elle a 5 ans, de la maltraitance qui mène à son mal-être aujourd’hui. Sa tentative de suicide est le résultat de ces années de souffrance. Elle n’est pas responsable de son état. Elle a toujours été très forte, elle a toujours tout encaissé, tout gardé pour elle. Mais là, elle a craqué. Pourquoi ne pourrait-elle pas être considérée comme un autre patient, bénéficier des mêmes aides financières ?"

Un vide juridique, moral et humain

Juan est d’autant plus étonné que sa mutuelle se targue de proposer des remboursements partiels en médecines alternatives et en psychologie. "En amont, en prévention, il y a une intervention. Mais dès le moment où on passe à l’acte, on n’a plus droit à rien ? Il y a là un vide juridique mais aussi un vide moral, social, humain…"

Double punition

Car on ne peut ignorer l’impact psychologique d’une telle décision, qui accentue la détresse du patient et le stigmatise. "Ma fille se sent doublement coupable, non seulement pour son geste mais aussi pour la charge financière qu’elle impose à sa famille."

C’est également un coup dur pour les familles qui doivent, souvent à l’improviste, assumer le paiement de sommes importantes, sans en avoir été averties au moment de l’hospitalisation. "On accuse deux fois le coup. Car qui est au courant ? Qui se renseigne sur ce motif d’exclusion ? Qui peut prévoir une tentative de suicide ? Personne ne sait avant d’y être confronté."

Fixer un cadre juridique

Juan se dit qu’il ne doit pas être le seul dans cette situation et il aimerait qu’un cadre juridique soit fixé, faire bouger les lignes. "Dans un pays aux avancées sociales importantes dans le droit de l’enfant, dans la protection de l’enfant, c’est étonnant de constater ce vide juridique. La loi devrait obliger les mutuelles à couvrir les frais en cas de tentative de suicide, au moins pour les mineurs. Je lance un appel à nos élus…"

La problématique a d’ailleurs déjà suscité des débats du côté des politiques. En 2021, le CD&V avait déposé une proposition de loi sur le sujet en demandant que les assurances hospitalisation couvrent les frais liés aux tentatives de suicide et interdisent les primes complémentaires dans ce contexte.