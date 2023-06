Remboursement de l’hospitalisation en cas de tentative de suicide : certaines compagnies couvrent les frais, d’autre non

Au niveau de l’assurance hospitalisation, la situation est plus complexe. " Huit millions de personnes bénéficient d’une assurance hospitalisation", dit Assuralia, union professionnelle des entreprises d’assurances. Elle ajoute que la tentative de suicide est une clause d’exclusion de l’assurance hospitalisation. Cette exclusion est par exemple effective chez l’assureur privé DKV, spécialisé dans les soins de santé, qui justifie: "La raison fondamentale de cette exclusion réside dans le fait qu’une tentative de suicide est considérée comme un acte intentionnel, et donc contraire aux principes d’assurances."

Assurances privées mutualistes

Quand on souscrit à une assurance hospi par le biais de la mutuelle, il s’agit aussi d’une assurance privée. Ainsi, le directeur opérationnel de Neutra (assurance liée à la mutualité neutre) explique: "Je comprends le désarroi d’un père, après la tentative de suicide de sa fille. Mais nous avons pris la décision de ne pas intervenir quand l’assuré s’en prend lui-même à sa personne. C’est publié dans les conditions générales. On ne peut pas déroger à ces règles qui sont spécifiées, car nous sommes soumis à l’organisme de contrôle des mutuelles." Pas possible, selon lui, de faire un "geste commercial" dans le cas d’une situation comme celle de Juan.

Certains remboursent

D’autres assurances hospitalisations liées à des mutuelles – Hospitalia Plus (Partenamut), Hospimut et Optio (Solidaris) et Hospi solidaire (Mutualités chrétiennes, incluse dans l’assurance complémentaire des affiliés) – couvrent quant à elles les frais d’hospitalisation liés à une tentative de suicide, "car la tentative de suicide est le plus souvent liée à une pathologie de santé mentale", précise Hospitalia Plus.

Solidaris attire l’attention sur le fait que le service neuropsychiatrique dans lequel séjourne le patient qui a commis une tentative de suicide est soumis à des limitations de remboursement, dans son assurance hospi: "Maximum 30 jours ou 400 € d’indemnisation par an. De plus, les garanties se limitent à l’intervention équivalente à la chambre à deux lits. Donc, concrètement, les suppléments liés à la chambre particulière ne sont pas couverts. "

Le service facturation de l’hôpital de la Citadelle, à Liège, est conscient de ces restrictions, et dit qu’il a pour habitude de les souligner lors des hospitalisations psychiatriques, pour éviter les mauvaises surprises liées à des suppléments chambre seule.

Une exclusion future ?

Le directeur opérationnel de l’assurance Neutra évoque également le fait que dans certains cas, une tentative de suicide peut empêcher une personne de souscrire une assurance hospitalisation a posteriori… ce qui n’est pas le cas de Neutra. Cela a d’ailleurs fait l’objet d’une interpellation au Parlement fédéral, le 14 juillet 2002, par Robby De Caluwé et Els Van Hoof à Pierre-Yves Dermagne.

Mais il arrive qu’on soit présent sur les deux tableaux: Hospi solidaire (MC) précise que non seulement la tentative de suicide n’empêche pas la couverture de l’hospitalisation, mais n’empêche pas non plus une future souscription à l’Hospi solidaire, qui n’est pas soumise à un questionnaire médical.

Quelles possibilités de recours ?

Quand il obtiendra la facture de l’hôpital, Juan peut demander un échelonnement du paiement. "On peut établir le plan de paiement ensemble, en maximum 12 à 18 mensualités ", dit le service de facturation de l’hôpital de la Citadelle.

Il est également possible d’introduire une plainte ouverte auprès de l’ombudsman des assurances, par rapport aux réponses apportées par la compagnie d’assurances.