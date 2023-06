Maya Bizri, une psychiatre libanaise au secours des soignants ukrainiens

En Ukraine en mars 2023

L’ONG MedGlobal, basée à Chicago, fait appel à Maya Bizri en octobre 2022. "Pendant six mois, j’ai collaboré avec le Dr Steve White, un collègue de Chicago qui a beaucoup d’expérience que moi en de psychiatrie de conflits." Ensemble, les médecins élaborent un projet pilote, et le lancent en Ukraine en mars 2023, "car c’est important d’être en face-à-face, à cause de la barrière de langue et des différences culturelles."

La psychiatre est envoyée à Lviv, pour des raisons de sécurité. "Il y a des raids aériens, mais pas de conflits armés. C’est plus calme que Kiev, Bakhmout ou Marioupo l."

Un projet, 4 modules

Le principe du projet est le modèle "formateur formé". "Dans un 1er temps, nous rencontrons des psychologues et psychiatres ukrainiens. Pas dans un but d’intervention clinique ou de diagnostic, mais pour leur donner des compétences pour une “guérison psychologique” développées aux États-Unis pour les situations de catastrophes naturelles. Nous équipons les professionnels avec des outils qui règlent les 1ers symptômes, pas un état de dépression ou de psychose."

Les deux modules suivants s’adressent au personnel de santé: d’abord, comment aider un collègue, et ensuite, comment s’aider soi-même "si on est démotivé, démoralisé, frustré. Agir à ce niveau permet d’éviter que ça devienne pathologique".

Le 4e module s’appelle "compétence pour une guérison psychologique" et apprend aux professionnels comment aider les patients traumatisés.

"À Lviv, il n’y a pas de pertes directes dues à la guerre, mais il y a de nombreuses personnes déplacées en provenance de l’Est du pays. Et parmi eux, des professionnels de la santé qui ont quitté leur vie, leur famille, avec le défi de recommencer la vie à zéro", constate le Dr Bizri.

Agir maintenant n’est pas trop tard. " En psychologie des catastrophes, on constate toujours une 1re phase qu’on appelle “lune de miel” lors de laquelle il y a une véritable cohésion et solidarité entre les gens. Puis ça disparaît, et c’est là qu’apparaissent des symptômes non diagnostiqués. Les soignants ne sont pas des gens qui cherchent de l’aide facilement.

Alors nous, on leur explique qu’on peut traiter les symptômes – l’anxiété, les troubles du sommeil, l’irritabilité, les difficultés sociales – avant que ça devienne pathologique. On leur donne des outils pratiques, par le biais de jeux de rôle. Cela permet de l’appliquer ensuite sur les patients, même sans être psy."

C’est d’autant plus important d’intervenir auprès des soignants que Maya Bizri constate que chaque désastre – crise économique ou guerre – provoque leur exode. "Contrairement aux soldats, qui sont en 1re ligne et sont formés pour préserver leur santé mentale, les soignants se trouvent face à des choix cornéliens et disent “on n’a pas signé pour ça”. On l’a vu dans la pandémie de Covid, quand ils ont dû choisir de soigner un patient plutôt qu’un autre, par manque de matériel. Cela provoque chez eux des blessures morales, car ils doivent exercer à l’encontre de leurs valeurs."

L’Ukraine peut tenir

" Quand ils parlent de l’Ukraine, les médias se focalisent sur la souffrance des gens, mais on voit qu’ils montrent uen grande résilience. À Lviv, mon hôtel était situé à côté d’une boutique de mariage, où je voyais une femme acheter des bouquets de fleurs. C’était étrange pour moi qui me pensais en zone de guerre.

Puis 10 minutes après, j’ai eu un briefing de sécurité, et j’ai dû regagner un abri en sous-sol. Les Ukrainiens essayent de maintenir une vie normale, rester en famille. Les symptômes qu’ils développent sont des réactions normales, pas des pathologies. Mais si on ne les soulage pas, cela peut devenir compliqué."