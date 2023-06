À cette époque, la Haute École Galilée (HEG) et l’École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC) réfléchissent à l’idée d’un avenir commun entre ces deux établissements d’enseignement supérieur professionnalisant.

Trois ans et demi plus tard, le projet a donc largement dépassé le stade de la simple réflexion puisque, suite à l’accord donné par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 20 avril dernier, les trois départements d’enseignement de type court de la Haute École Galilée (économique, pédagogique et de soins de santé) seront transférés, dès septembre prochain, au sein de la Haute École Ephec – laquelle abandonnera pour l’occasion son acronyme historique au profit du même terme, mais sous la forme de nom propre désormais.

Il ne s’agit toutefois pas d’une fusion au sens propre : la Haute École Galilée conservera en effet l’unique département proposant un enseignement de type long (celui de la communication, via l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales).

"Rentrée transparente"

Emmanuelle Havrenne, la directrice-présidente de l’Ephec, tient d’ailleurs à rassurer les étudiants : "Pour la rentrée 2023-2024, on ne va pas toucher aux contenus, aux modalités de formation, ni à la localisation des implantations ".

En clair : rien ne va changer pour les étudiants, qui "auront une rentrée transparente, comme si rien n’avait changé", assure encore la directrice-présidente.

Quant au corps professoral, ce sont tout au plus quelques éventuels changements "à la marge" qui sont annoncés.

En revanche, "c’est au niveau des services généraux et notamment des services support qu’il y aura du changement" lors de la rentrée prochaine. "Le premier défi consistera par exemple à harmoniser nos systèmes informatiques", illustre Emmanuelle Havrenne, qui confirme que ces services eux aussi demeureront dans leurs implantations d’origine.

Transversalité

Grâce au transfert de ces 3 départements (qui représentent environ 2 000 étudiants), la Haute École Ephec comptera désormais 4 secteurs (pour environ 8 000 étudiants) "qui formeront désormais une unité dans une politique commune incarnée par les services transversaux offerts aux étudiants, ainsi qu’aux membres du personnel ", détaille la chef de l’établissement.

Mobilité internationale, aides à la réussite, etc. : ces différents services seront ainsi étendus aux 4 départements, chacun gardant sa spécificité.

"Notre volonté est d’entourer et soutenir le cœur de notre métier d’enseignant professionnalisant par des services transversaux qui vont étendre le développement des compétences de nos étudiants pour une employabilité durable, mais aussi de développer notre capacité de développement de projets et de formations interdisciplinaires, tout en continuant de développer la recherche appliquée au sein de notre établissement."

En d’autres termes, l’objectif de ce rapprochement est de développer "la transversalité dans le cadre d’une pédagogie pratique, professionnalisante et de proximité à travers des relations privilégiées entre les étudiants, le corps professoral et les services administratifs", résume Emmanuelle Havrenne.

Signalons pour être complet que, dans les cas de la Haute École de Promotion sociale et celle de Formation continue de l’Ephec, rien ne change.