Mike Beasley a également rendu hommage à son père à travers une publication Facebook. “On sait que ça fait partie de la vie… mais ça ne rend pas cela plus facile. J’ai perdu mon meilleur ami aujourd’hui. On dit qu’il ne faut jamais rencontrer ses héros car ils s’avèrent être différents de ce à quoi on s’attendait. Ceci est tellement faux. Mon héros était mon père. Merci pour tout. J’espère t’avoir rendu fier. Je t’aime encore plus.”

John Beasley est notamment connu pour avoir joué le personnage de Charles Moore dans “Les Experts”. Il a également fait des apparitions dans “NCIS : Enquêtes spéciales”, “Les experts : Miami” ou encore “The Resident”.