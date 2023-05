Procès des attentats: pour le parquet, il y a eu 36 morts et pas 32

La parole a été donnée aux deux représentants du parquet fédéral ce mardi. Paule Somers et Bernard Michel garderont la parole lors de leur réquisitoire qui s’étirera sur cinq journées.

"Dès le premier jour où j’ai été amenée à traiter ce dossier, je me suis posé la question de savoir comment on est amené à poser de tels actes."

Les deux procureurs ont d’abord livré une analyse globale à destination du jury. "Juger et condamner contribue à la réconciliation.

Nous ne sommes pas ici pour mener une répression aveugle. Nous sommes ici pour prendre du recul par rapport au dossier.

Notre société n’a rien à gagner en condamnant un innocent."

Au cours de cette première partie du réquisitoire, les procureurs ont aussi demandé que les faits soient requalifiés concernant quatre personnes décédées après le 22 mars 2016. "Ces personnes devraient être reprises sous assassinat terroriste et pas tentative d’assassinat." Ces personnes sont décédées en raison de leur état de santé ou ont choisi de ne plus vivre. " Ces quatre personnes ont transmis des informations qui faisaient le lien entre leur décès et l’attentat."

Et très logiquement, les deux procureurs ont dressé le cadre directeur de leur réquisitoire. Comment vont-ils considérer les personnes dans le box en fonction de l’aide qu’ils ont apportée à la commission des attentats ? Comme coauteurs, comme complice ? Un accusé comme Krayem qui n’est pas allé au bout de son action dans le métro ne passera pas entre les mailles du filet. Le parquet fédéral annonce la couleur : "Osama Krayem confirme sa volonté de faire de ce sac une bombe pour tuer" puisqu’il avait connecté la charge de Khalid El Bakraoui avant qu’il n’entre dans la station de métro.

Pour ceux qui auraient joué un rôle moindre, ils ne seront pas non plus épargnés. " On peut participer aux activités d’un groupe terroriste sans être terroriste ou sans connaître ce qui va se faire."