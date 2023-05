Ce mardi soir à la télé : coup de projecteur sur les guinguettes sur France 5

La guinguette Jeanne au Rouge-Cloître restera fermée. L’objectif poursuivi en ouvrant ces établissements est simple: rassembler les habitants d’un quartier autour d’un verre ou d’un repas, mais dans un parc.

Une institution

Une philosophie pas si éloignée de celle des guinguettes installées en région parisienne qui sont l’objet d’un documentaire ce soir sur France 5. Chez nos voisins, la guinguette est une institution. Ces établissements simples et joyeux étaient initialement installés en région parisienne, en bord de Marne. Bourgeois et prolétaires s’y retrouvaient pour se restaurer et danser. Les Parisiens quittaient la ville pour s’y rendre, certains n’hésitant pas à louer les services d’un coche (un bateau) pour faire le trajet long de plusieurs kilomètres.

Si les guinguettes ont connu leur âge d’or à la fin du XIXe siècle, elles ont petit à petit disparu après la Seconde guerre mondiale, suite à l’interdiction de plus en plus fréquente de se baigner dans les rivières mais aussi à l’essor des boîtes de nuit et autres discothèques.

Les guinguettes sont devenues désuètes avant de redevenir tendance ces dernières années.

Rencontre à Neuilly-sur-Marne avec Philippe Panier de Bellechasse, dit Fifi, à la tête d’un des derniers établissements de ce genre, mais aussi avec une toute nouvelle génération de professionnels qui ont décidé de les remettre au goût du jour.

France 5, 21.00