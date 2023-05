L’installation de panneaux photovoltaïques doit-elle être agréée par les pompiers ?

Cette histoire d’agrégation de panneaux photovoltaïques est de l’intox, Nathalie. Lorsque vous installez des panneaux photovoltaïques, il faut en effet les faire contrôler, mais pas par les pompiers: ce sont des entreprises de contrôle de l’installation électrique (comme Vinçotte ou Certicontrol) qui vérifient que l’installation est bien conforme.

Pour les pompiers, il est vrai que la présence de panneaux augmente le risque d’électrocution, selon Stéphane Thiry, commandant des pompiers en province de Luxembourg. "Mais en aucun cas, cela ne nous empêche d’intervenir !" dit-il.

Le commandant Thiry se souvient qu’il y a eu des projets pour diminuer le risque en découplant l’installation, panneau par panneau. "Mais le système n’a pas été généralisé, parce qu’on a estimé à l’époque que ça diminuait la productivité de l’installation."

Comme les pompiers n’ont pas des équipements spéciaux, évitant le risque d’électrocution, ils ont dû développer des techniques leur permettant de stopper la production des panneaux dans les habitations où ils interviennent. "Dans un cas de cheminée, par exemple, on recouvre les panneaux qui ne sont pas endommagés avec une bâche, pour éviter tout contact avec les rayons du soleil et la production d’énergie, ou on projette sur eux une sorte de mousse d’extinction. Il produit sur le panneau un film opaque, stoppant la production d’électricité."

Pour le commandant Thiry, il faut relativiser le risque induit par les panneaux solaires: "Les panneaux photovoltaïques induisent un risque supplémentaire pour l’équipe de pompiers. Mais le risque électrique existe aussi à l’intérieur de l’habitation: ce n’est pas un risque neuf et majeur. Il faut juste avoir une attention supplémentaire."