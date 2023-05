Ce rassemblement constituait le point d’arrivée de la randonnée du président Tom Van Grieken à travers la Flandre commencée à Ostende 10 jours plus tôt.

Moins de politiciens et plus de démocratie, des économies réalisées sur la politique d’asile en adoptant le modèle danois d’immigration, restauration de l’ordre et de la sécurité, moins de Belgique et plus de pouvoir d’achat flamand par la fin des transferts vers la Wallonie. Tels ont été les thèmes égrenés durant le discours de M. Van Grieken qui a aussi visé le bourgmestre de Bruxelles et son parti, le PS. La semaine passée, Philippe Close avait interdit le meeting pour des raisons de sécurité, avant que le Conseil d’État ne casse l’arrêté. "Je vous le promets, M. Close, nous, le Vlaams Belang, nous ferons tout pour libérer la Flandre de votre arrogance francophone et être les maîtres dans notre république flamande", a-t-il lancé.

Le Vlaams Belang, 1er parti de Flandre selon les derniers sondages, se présente comme le parti du "simple Flamand" animé de "bon sens". M. Van Grieken s’en est pris à la "bande De Croo" à qui il veut "faire mordre la poussière".

Les drapeaux nationalistes flamands avaient été distribués en grand nombre à une foule réactive, ponctuant les allocutions des figures de proue du parti de divers slogans: "Eigen volk eerst" (Notre peuple d’abord), "België barst " (Belgique, crève) et "Linkse ratten, rol uw matten" (Rats de gauche, roulez vos paillasses).