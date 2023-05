Finale 2023 de la Dictée du Balfroid: le bonheur était au rendez-vous

Si un quart des participants à cette 36e finale du Balfroid a commis moins de 6 fautes, le bonheur était autant présent dans l’auditoire que dans le texte de cette dictée, consacrée au printemps.

Deux copies sans faute

Contrairement à l’an dernier, Liliane Balfroid a relevé deux copies sans la moindre faute. Et c’est grâce à la dictée des dix mots difficiles (particulièrement le premier, borborygme !) qu’Emma Gérard, une élève de l’athénée royal d’Ottignies a décroché la plume d’or devant un Namurois Jules Dautrive. "J’étais très surprise et émue, avouait après coup Emma qui s’est surtout exercée à la maison. Je suis dans une classe en immersion en néerlandais, le concours ne figurait dès lors pas au programme, mais une prof m’avait précisé que je possédais une très bonne orthographe. Je me suis dit que ce concours pouvait être un beau défi. J’ai fait quelques dictées ces dernières semaines et j’ai lu plusieurs dictées hier et avant-hier durant notre voyage scolaire."

Adepte de natation, de dessin et suivant des cours d’anglais durant ses loisirs, Emma n’a guère douté de son bon résultat. "En terminant la dictée, j’ai eu un doute sur un mot, mais lors de la correction, j’ai compris que je n’avais pas commis de faute. Tout s’est joué sur les dix mots, qui étaient bien difficiles."

À la lecture du palmarès, on constatera les bons résultats groupés de plusieurs établissements scolaires. Mais ce n’est pas une grande école qui a décroché la timbale. Le titre de la meilleure classe est revenu à l’école communale de Vaux-sur-Sûre et son instituteur M. Philippart, dans le Luxembourg.

S’ils ont été récompensés par des cadeaux de plus impressionnants année après année (GSM, tablette ou smartphone pour les trois premiers en plus de nombreux jeux et livres aux lauréats mais aussi à tous les participants), les 300 enfants et leurs parents ont démontré une fois de plus leur attachement à cette Dictée du Balfroid et au plaisir d’écrire sans faute. Ou presque…

Les 76 lauréats de l’édition 2023

0 faute: Emma Gérard, A.R. Paul Delvaux, Ottignies, Plume d’or ; Jules Dautrive, É.C. d’Annevoie, Plume d’argent.

1 faute: Bogdan Acasandrei, Athénée royal d’Arlon, Plume de bronze ; Mathilde Buffet Betis, St-Pierre Uccle ; Thanh Nguyen, É.C. de Villers-le-Bouillet ; Sasha Quintin, St-Amand, Sirault ; Oriane Jodocy, É.C. de Vaux-sur-Sûre ; Zofia Dominiak, Sacré Coeur de Lindthout, Woluwe-St-Lambert.

2 fautes: Perrine André, Collège, Erpent ; Leah Blavier, Ste-Thérèse, Mettet ; Amélia Georges, É.C., Vaux-sur-Sûre ; Raphaël Nizet, St-Joseph, Havré ; Adrien Sprumont, É.C., Ligny ; Basile Trodoux, É.C., Meix-dvt-Virton ; Eloi Uyttenhoef, É.C., Tongrinne ; Amandine Vanhamme, Enfant-Jésus, Nivelles ; Emma Wathelet, É.C., Elsaute.

3 fautes: Tom Barthel, Collège d’Erpent ; Madenn Brichart, Notre-Dame, Marche ; Marion Cellier, Providence Champion, Namur ; Faustine Devolder, É. libre, Taintignies ; Mila Devos, St-André, Ixelles ; Manon Dupal, Sacré-Coeur de Lindthout, Bruxelles ; Clara Helly Hutchinson, Sacré Coeur de Lindthout, Woluwe St-Lambert ; Lisa Lambotte, St-Jean Baptiste, Huppaye ; Eva Perrone, Collège St-Augustin, Gerpinnes ; Giulia Pizzina, Collège d’Erpent ; Santiago Rodriguez Vicente, L’Autre école, Auderghem ; Alexandre Teunkeng Foukeng, Sacré-Coeur de Lindthout, Bruxelles ; Arthur Vincart, St-Joseph, Mons ; Hélène Winand, St-Joseph, Bastogne.

4 fautes: Enzo Cotica, St-Boniface, Ixelles ; Zéphir De Brouwer, É.C., Wodecq ; Aya Ismaïla, A.R., Arlon ; Adrien Leclaire, É C., Walhain ; Zia Levêque, É. Kaléidoscope, Forest ; Jaelyn Nsop Kaze, St-Joseph, Mons ; Romaric Paint, St-Joseph, Mons ; Oscar Pardoen, A.R., Arlon ; Coline Pirotte, St-Joseph, Bastogne ; Kloé Tshimbila, St-Joseph, Mons.

5 fautes: Ludovica Avenoso, Sacré-Coeur de Lindthout, Bruxelles ; Olivia Bonmariage, É. C. Hollogne, Marche-en-F. ; Elsa Brevers, É. C. Lincé, Sprimont ; Olga Bucella, St-Pierre, Uccle ; Elisa Caillet, St-André, Ixelles ; Nora Chafia, Collège St-Augustin, Gerpinnes ; Alex Colaux, Sainte-Marie, Namur ; Fanny Dabe, É.C. Vaux-sur-Sûre ; Augustin De Smet, Sainte-Marie Flawinne ; Thibault de Voghel, É.C. Villers-le-Bouillet ; Lucie Descamps, St-Joseph, Mons ; Zia Dufour, É.C. Lincé, Sprimont ; Camille Étienne, St-Joseph, Bastogne ; Carole Fagneray, A.R. Arlon ; Lucile Gaillard, Immaculée Conception, Oreye ; Rosie Gevenois, É.C. Attert ; Célia Gonzalez Valdes, St-Bernard Arlon ; Arthur Hirtz, É.C. Andoy-Wierde ; Elia Leroux, É.C. Dréhance ; Anna Manette, Sainte-Marie Suarlée ; Alexandre Mariage, É.C. Chapelle-à-Wattines ; Louison Massart – De Renesse, É.C. Opprebais, Incourt ; Linde Matthijssen, É.C. Cherain, Gouvy ; Isaline Maurissen, N.-D. de la Trinité, Wezembeek-Oppem ; Anna Mouligneau, Sainte-Marie, Namur ; Danaé Noël, Sainte-Marie, Namur ; Lucie Pierrard, É.C. Attert ; Alyssia Qi, St-Valentin, Montignies-Sur Sambre ; Lou Quintin, St-Amand, Sirault ; Lucie Rodriguez, St-François d’Assise, Waterloo ; Davide Socco, école internationale, Tervuren ; Giulia Spellanzon, St-Joseph, Havré ; Samuel Traversa, Sainte-Anne, Etterbeek ; Célya Vandegaar, É.C. Elsaute, Thimister ; Juliette Willems, É.C. Lincé, Sprimont.