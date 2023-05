La question a l’air simple, de prime abord, mais la réponse n’est pas si facile à trouver. Les parcs à conteneurs, appelés recyparcs depuis 2004, parce que tout ce qu’on y apporte est recyclé, fêtent en Belgique leur 31 anniversaire en 2023. " Avant, certaines communes avaient des parcs à conteneurs gérés par les ouvriers communaux" explique Jean-Jacques de Paoli, chez Intradel.

Les parcs à conteneurs ont été créés en 1992 et les bulles à verre en 1982. Avant cela, la gestion des déchets, c’était la bulle tout court. "En 1992, quand Guy Lutgen lance les recyparcs, on avait 10 types de déchets. Aujourd’hui, on est à plus de 30" dit Ingrid Bertrand, porte-parole du BEP. En 2022, on est passé à une collecte de 491 kg de déchet par an par habitant."

Le recyclage au XXe siècle

Le catalogue de l’exposition " Jeter ", à la maison de l’histoire européenne, explique qu’après la Seconde guerre mondiale, la production de déchet a été considérée comme une sorte de signe de prospérité. Puis, un mouvement du d’activistes du recyclage est apparu aux États-Unis dans les années 60. En Europe, le monde de l’industrie et le monde politique sont tombés d’accord "le recyclage était la meilleure façon de gérer les quantités croissantes de déchets. "

Les premiers déchets pris en charge étaient le verre, mais aussi le papier, qui occupait une grande partie de nos poubelles. Le papier était chez nous collecté par des associations comme Terre pour financer grâce à la vente.

Si les législations sur la gestion des déchets ont émergé dans les années 70, peu de changements ont eu lieu avant les années 90. La contrainte selon selon le catalogue de l’exposition "Jeter" était le coût du ramassage et du réusage des matériaux, à cause de l’absence quasi total de marchés pour la vente de produis recyclés, contrairement à ce qui existait au XIXe siècle. De plus, ces matériaux bruts secondaires et l’énergie produite allaient entrer en compétition avec des ressources naturelles conventionnelles et les sources d’énergie, dont l’extraction serait meilleur marché que celle de l’énergie provenant du recyclage

En bref, si le recyclage a mis tant de temps à se mettre en place de façon structurée, c’est à la fois à cause du coût du ramassage, mais aussi du coût de la réutilisation des matériaux, à cause de l’absence quasi totale de marchés pour la vente de produits recyclés, contrairement à ce qui existait encore au XIX siècle. "Cela nécessitait non seulement l’organisation d’usine de tri et de traitement, mais une réorganisation complète du service de ramassage".

Mais n’oublions pas que la meilleure façon de diminuer nos déchets, c’est de consommer moins.