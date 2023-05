Selon une étude, chez un patient sur dix, l’anomalie de la valve aortique est due à une mutation du gène HOXA1

La bicuspidie de la valve aortique, c’est quoi ?

La bicuspidie de la valve aortique est une malformation cardiovasculaire courante, qui touche environ 1% de la population. C’est une anomalie de la valve qui sépare le ventricule gauche du cœur et l’artère aorte.

La valve déficiente présente deux valvules au lieu de trois. "La valve cardiaque fonctionne bien au début, mais elle va vieillir beaucoup plus vite, dit René Rezsohazy, professeur à l’école de biologie et chercheur à l’institut LIBST de sciences biomoléculaires de l’UCLouvain. Soit elle ne s’ouvre pas bien – et le cœur doit faire un effort supplémentaire —, soit elle ne se ferme pas bien, et le sang régurgite de l’aorte vers le cœur."

On peut vivre avec, mais avec le temps, la malformation endommage le cœur, provocant de l’endocardite (inflammation de la paroi interne du cœur) ou la dilatation voire la dissection de l’aorte (déchirure dans la couche interne de cette artère).

Le gène HOXA1 est responsable de la malformation du coeur

" On connaissait le caractère héréditaire de la bicuspidie de la valve aortique, explique le Pr Rezsohazy. La nouveauté de cette recherche, c’est d’avoir établi un lien entre le gène HOXA1 et la maladie.

Le Pr Rezsohazy est un spécialiste des gènes HOX, qu’il étudie depuis 20 ans. C’est pour cela que l’équipe de chercheurs en génétique médicale de Marseille a fait appel à lui. "Nous avons travaillé sur un corpus de 300 patients atteints de bicuspidie de la valve aortique. Chez un patient sur dix, on a trouvé une mutation du gène HOXA1. C’est 1 000 fois plus fréquent que dans la population normale."

On a montré chez les animaux que si HOXA1 est inactivé, cela induit des malformations cardiaques, en particulier au niveau artériel. Car HOXA1 est un "gène architecte": "La protéine qui est codée par ce gène a pour fonction de réguler d’autres gènes. Ces gènes sont extrêmement importants pour la mise en place de toutes les structures de l’embryon."

Chez les personnes touchées par la mutation génétique, la protéine est tantôt plus longue, tantôt plus courte. "Elle est devenue instable, et son activité dans l’embryon n’est plus adéquate, ce qui entraîne des malformations dans l’organisme en développement. "

L’étude ne va pas permettre de détecter et/ou soigner la bicuspidie de la valve aortique in utero. "Non seulement ce n’est pas permis pour des raisons éthiques, mais c’est matériellement impossible, car l’action d’HOXA1 intervient très tôt dans la grossesse, parfois même quand la femme n’est pas consciente de sa grossesse", explique le Pr Rezsohazy.

L’intérêt de l’étude est de mieux comprendre les mutations et affiner le diagnostic, pour aider le cardiologue à mieux contrôler ses patients. Cela peut l’aider dans sa prise en charge de décision chirurgicale, car la chirurgie préventive n’est pas de mise pour les opérations cardiaques.