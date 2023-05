"Méfiez-vous": voici le conseil de Philippe pour éviter une prune en zone bleue, alors qu’il respectait les heures de stationnement (vidéo)

”Après explications de l’agent constatateur qui sévissait encore un peu plus loin, la flèche doit être pile sur la ligne et pas entre les deux”, peste l’automobiliste qui a partagé un message sur le réseau social Facebook. Quelques phrases largement commentées par de nombreuses personnes qui ont subi le même cas et qui doivent désormais s’acquitter d’une somme de 25 euros.

Même les commerçants hannutois, qui ont réclamé la mise en application d’une zone bleue il y a quelques années, expriment leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient d’excès de zèle de l’agent constatateur de la société privée mandatée par la Ville. Et pourtant… Et pourtant, cette règle est conforme : “Il faut toujours positionner la flèche sur le trait qui suit le moment de votre arrivée”, comme l’a déjà rappelé à plusieurs reprises l’ASBL Gestion Centre-Ville de Hannut. Notamment il y a deux ans sur le Web, via une vidéo postée sur le réseau social Facebook rappelant les modalités de la zone bleue. Prudence, donc !

À Hannut, la durée maximale de stationnement est indiquée sur les panneaux délimitant la zone bleue. Elle est de deux heures (tous les jours ouvrables, y compris le samedi, de 9 h à 18 h). Et si, dans une autre commune, aucune indication n’est notée, la durée de stationnement est de maximum deux heures à partir de l’heure indiquée sur le disque.

L’indication de l’heure d’arrivée se fait par palier d’une demi-heure. Ainsi, à titre exemplatif, si vous vous stationnez à 15h05, vous devez positionner votre disque sur 15h30. Et placez le disque de stationnement bien visible derrière le pare-brise de la voiture. Après expiration du délai, le véhicule doit être déplacé. Il est interdit de changer l’heure indiquée sur le disque sans déplacer son véhicule.