Incarcéré depuis le 24 février 2022 en Iran, le travailleur humanitaire tournaisien Olivier Vandecasteele a été libéré ce 26 mai, ont annoncé les autorités belges. Un “soulagement” pour Alexander De Croo et de nombreux autres représentants politiques. En contrepartie, la Belgique a libéré Assadolah Assadi, diplomate iranien condamné à 20 ans de prison à Anvers pour avoir fomenté un attentat en France en 2018.

2. Il n’y aura pas de Salon de l’Auto en 2024

Le conseil d’Administration de la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle (Febiac) a pris la décision de ne pas organiser de Salon de l’auto physique l’an prochain à Bruxelles. Le salon 2023 était déjà un revenant après 2 années de Covid.

3. Les deux sites du CHRSM (à Namur et Auvelais) victimes d’une cyberattaque (vidéo)

Les sites Meuse et Sambre du CHRSM, à Namur et Auvelais, ont été victimes d’une cyberattaque durant la nuit de jeudi à vendredi. Tous les rendez-vous, examens et opérations ont dû être annulés jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs lignes téléphoniques sont toutefois mises en place en cas d’urgence ce vendredi.

4. Affaire Sanda Dia, mort au cours d’un baptême étudiant : la cour d’appel d’Anvers condamne les 18 prévenus à du travail d’intérêt général

Les 18 membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven sont coupables d’homicide involontaire, de traitement dégradant et d’infractions à la législation sur le bien-être animal, a statué la cour d’appel ce vendredi concernant l’affaire Sanda Dia, un étudiant décédé lors d’un bizutage. Les prévenus sont condamnés à des travaux d’intérêt général.

5. Céline Dion annule de nombreux concerts, dont des dates en Belgique, pour raisons de santé

La star, touchée par une pathologie neurologique rare, a annulé une quarantaine de concerts jusqu’avril 2024. Parmi ces dates, des représentations au Sportpaleis d’Anvers sont aussi annulées.