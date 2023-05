Joris Brabant, le beau-frère d'Olivier Vandecasteele: "Remercier les 330000 frères et soeurs d'Olivier"

Assez symboliquement, c’est sur la Grand-Place de Tournai que Joris Brabant, l’ex beau-frère d’Olivier Vandecasteele et meilleur ami, a donné rendez-vous ce vendredi après-midi aux sympathisants pour célébrer cette libération. "Surtout pour tous les remercier, insiste avec émotion et soulagement Joris Brabant. Ces 330 000 frères et sœurs (NDLR : nombre de personnes qui ont signé la pétition) qui se sont battus et mobilisés pour libérer Olivier. Toutes ces personnes se sont investies durant leurs week-ends ou soirées, et ont passé du temps pour envoyer des messages de soutien, signer la pétition, mettre des affiches, organiser des événements, être présents… pour faire connaître la cause d’Olivier et pour faire en sorte qu’on ne l’oublie pas ! Un travail de fourmi qui a payé. Olivier était au courant depuis la Noël, et savait que les citoyens se mobilisaient pour sa libération. Je pense que cela lui a permis de tenir le coup, et merci à toutes ces personnes…"