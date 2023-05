Procès des attentats | Le papa d'un accusé: "on est tous malades"

Les parents de Bilal El Makoukhi ont dû prendre leur courage à deux mains pour venir parler de leur fils cadet. "Presque 61 ans" pour Monsieur, 59 pour Madame. La présidente leur explique pourquoi leur témoignage est important. " Je fais venir les familles pour parler un peu des accusés. Sur ce qu’il leur est arrivé pour qu’ils se retrouvent dans ce box."

"Il est normal comme tous les enfants, entame la maman. Il était respectueux et, c’est vrai un peu fermé." Sous sa casquette, son papa ajoute : "on n’a jamais eu de grand problème avec. Pas d’alcool ni de cigarette..."

Pourtant les ennuis débutent en 2012 quand Bilal part combattre en Syrie. Il en reviendra grièvement blessé, en chaise roulante, et sera même amputé de la jambe en Belgique. " Il nous a téléphonés quand il était en Syrie ou en Turquie. On a essayé de la convaincre, mais c’était trop tard... " C’est sa maman et un de ses frères qui avaient été le rechercher en Turquie. À son arrivée sur le sol belge, il avait été privé de liberté.

"Mal vu dans le quartier"

Quelques jours avant les attentats du 22 mars 2016, le 14, son bracelet électronique lui sera retiré. Il sera ensuite arrêté le 9 avril dans le cadre des attentats de Bruxelles. Ses parents décrivent comment le voisinage a vécu ce tremblement de terre, comment eux ont subi tout cela. La maman essuie quelques larmes… " C’était mal vu dans le quartier. Il y a une méfiance. Sans parler du travail, de l’école..."

À la demande des avocats de Bilal El Makhoukhi, ses parents abordent la période où il cherchait du travail. En vain... Une période qui a généré pas mal de questionnement et de frustration dans son chef. " Étudiant, il travaillait tout le temps, explique sa maman. Mais quand il a eu fini ses études, on ne voulait pas de lui. Ses frères et son père travaillaient tout le temps et ce n’était pas normal pour lui. Il cherchait du travail mais il était rejeté..."

Cet isolement l’a-t-il mené vers le radicalisme ? La réponse n’est pas apportée mais le papa se souvient : "un jour, je l’ai vu en train de pleurer. Il avait envoyé un paquet de CV."

Le témoignage des parents est sobre. La présidente les remercie "d’être venus, d’avoir eu ce courage." Le papa remet sa casquette et ne cherche pas son fils de 34 ans du regard. Derrière la vitre du box des accusés, Bilal accroche un salut timide de sa maman qu’il lui rend.

Un papa qui représente toute la famille

La famille des frères Farisi, les deux accusés comparaissant libres, avait aussi rentré un certificat médical. Mais le papa s’est finalement présenté ce jeudi après-midi. Et il explique la souffrance qui les ronge. " Ça fait sept ans que ma femme et mes proches sont stressés." Il adresse un message de soutien aux victimes "et aux blessés. Mais on est tous blessés, on est tous malades... " C’est pour ça que le père de famille a endossé le rôle de porte-parole : "je préfère venir ici pour représenter la famille. J’ai envie que ça se termine le plus vite possible, pour tout le monde..."