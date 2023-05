Bart De Wever lauréat du prix Pim Fortuyn décerné aux Pays-Bas

M. De Wever a été choisi pour l'édition 2023 car il ose, selon le jury, "aborder les thèmes difficiles de notre temps, comme l'intégration et l'immigration, sans tabou". "Sa voix critique est donc indispensable dans les débats politiques", a ajouté le jury.

Selon le jury, le président de la N-VA s'oppose notamment aux menaces créées par le wokisme, tout en faisant lui-même régulièrement l'objet de menaces. "Tout cela ne l'empêche pas de démêler les dogmes et les clichés de la société multiculturelle avec des mots élégants et tranchants", a-t-il souligné.

Le jury est présidé par Simon Fortuyn, le frère de l'homme politique décédé le 6 mai 2002, à l'âge de 54 ans, abattu par un activiste environnementaliste, Volkert van der Graaf, après avoir accordé une interview à Radio 3FM à Hilversum, à quelques jours d'élections législatives. Le professeur et publiciste Afshin Ellian, la psychiatre et chroniqueuse Esther van Fenema et le président du parti JA21 Joost Eerdmans en sont également membres.

Le leader populiste néerlandais Pim Fortuyn dirigeait la Liste Pim Fortuyn (LPF). Considéré comme un précurseur du chef du Parti pour la liberté (PVV), Geert Wilders, il ne faisait pas mystère de son homosexualité, qualifiait l'islam de religion "rétrograde" et réclamait la fermeture des frontières néerlandaises aux migrants.