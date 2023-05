Deux mois de grève, un dialogue de sourd et des intimidations: en France, le conflit chez Vertbaudet prend de l’ampleur

"Pendant le covid on était numéro 1 alors que nos concurrents se cassaient la gueule. Et on n’a jamais rien de plus en salaires, alors qu’ils ne sont pas excessifs: 1300 euros net. Moi j’ai 36 ans, j’ai plus de dos. C’est trop", expliquait auprès de l’ Avenir, voilà deux mois, ce travailleur de l’usine Vertbaudet, près de Lille, alors que la contestation contre la réforme des retraites en France battait son plein.