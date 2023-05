Climat : Alexander De Croo favorable à une pause des normes environnementales européennes

"À un moment, il faut faire un choix. Est-ce bien le moment de tout faire en même temps?", interroge le Premier ministre.

Pour De Croo, il convient de ne pas "surcharger" la législation en renforçant les normes en matière d’azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2.

Selon le Premier, cela aurait deux conséquences néfastes. Premièrement, l’industrie ne pourrait plus suivre, et les objectifs de réduction de CO2 ne seront pas atteints, prédit De Croo. Par ailleurs, le momentum actuel en faveur du climat risquerait d’être perdu, affirme le chef du gouvernement.

"C’est pourquoi je demande à ce que l’on appuie sur ‘pause’. N’allons pas trop loin avec des choses qui, au sens strict, n’ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Ces autres sujets sont aussi importants, mais elles doivent être davantage phasées dans le temps", recommande Alexander De Croo.

"Surprise" et déclarations "scandaleuses"

Les premières réactions aux propos du Premier ne se sont pas fait attendre.

Zuhal Demir s’est dit "surprise". "Le virage du gouvernement fédéral est une bonne chose, mais c’est insuffisant", estime la ministre nationaliste flamande.

Du côté du partenaire Groen, les déclarations d’Alexander De Croo sont jugées "scandaleuses" et "pas couvertes par le gouvernement". "Les accords européens ne sont pas des chiffons de papier", taclent les co-présidents Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji. "La nature et le climat sont indissociables. Ce n’est pas d’une pause que nous avons besoin, mais d’une accélération."