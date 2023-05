Un moustique tigre au jardin ? Tirez-lui le portrait

Très invasif, l’Aedes albopictus (son nom scientifique) a colonisé plus de 70 départements français et généré plusieurs foyers épidémiques de dengue. Après avoir piqué une personne infectée, le moustique tigre peut également transmettre le virus du zika et du chikungunya. "Une personne malade et un moustique tigre forment donc un cocktail dangereux pour la santé publique ", précise Sciensano.

Aucune personne n’a été infectée par l’un de ces virus en Belgique. "La surveillance des moustiques exotiques est d’une importance cruciale. Si nous répertorions à temps les endroits où ils apparaissent, ils pourront être maîtrisés plus rapidement et plus efficacement… Nous ne savons pas encore avec certitude si le moustique tigre a pu passer l’hiver chez nous mais il est important de suivre de près les introductions et les populations éventuelles. Cela nous permettra d’évaluer le risque de transmission de virus", explique Isra Deblauwe, entomologiste à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.

Moustique plutôt urbain

Sur les neuf nouveaux endroits où le moustique tigre a été signalé en 2022, huit étaient des jardins de villes ou de villages. L’insecte piqueur a également été repéré à proximité d’une entreprise qui importe des pneus de voiture usagés, précise Sciensano. Depuis quelques années, il est aussi présent sur les parkings d’autoroutes comme Sprimont, Wanlin… Une surveillance de ces lieux a été mise en place en 2021 via le projet MEMO +.

"Le moustique tigre est rarement présent en forêt, il est bien adapté à l’environnement urbain où il utilise toutes sortes de gîtes larvaires artificiels tels que des soucoupes sous les plantes ou d’autres récipients contenant de l’eau pour y pondre ses œufs, détaille un expert de l’Institut scientifique de santé publique. Il n’est pas exclu que le moustique tigre soit également présent dans les villages ruraux. Il peut voyager avec toute personne revenant du sud de la France ou de l’Italie, par exemple. Il peut également arriver chez nous par le biais de l’importation de pneus de voiture usagés et de lucky bambous (NDLR: plante d’intérieur)".

Que faire si on repère un moustique tigre ? Prendre une bonne photo et la télécharger via surveillancemoustiques.be. Les experts de Sciensano détermineront s’il s’agit bel et bien de l’Aedes albopictus.

"Une fois que nous avons confirmé qu’il s’agit d’un moustique tigre, la municipalité est contactée et une équipe se rend sur le terrain pour inspecter l’endroit exact où se trouvent les moustiques tigres", explique l’un d’eux. Si nous trouvons plusieurs moustiques tigres, nous conseillons au gouvernement régional de les contrôler".

Pour limiter la propagation de ce moustique qui pique principalement la journée, il est recommandé de supprimer tous les contenants (pots, soucoupes, seaux…) d’eau stagnante ou bien de changer l’eau tous les 5 jours. Comme il pond aussi ses œufs dans les citernes de pluie, il est conseillé de les recouvrir d’une moustiquaire.