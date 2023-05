Sous le feu des critiques après une lettre du Comité de direction, Paul Van den Bulck a démissionné de son poste de président de l'Union belge de football (URBSFA), a rapporté Het Laatste Nieuws vendredi.

Il est inculpé de meurtre pour une des victimes et poursuivi pour homicide involontaire pour cinq autres après avoir foncé sur un groupe de gilles. En appel, le parquet a obtenu gain de cause.

Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai 2023, un homme a tué sa grand-mère à coups de couteau, à Chênée (Liège). L'auteur présumé aurait été interpellé.

4. Silvio Berlusconi, 86 ans, quitte l'hôpital après six semaines

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, 86 ans, a quitté vendredi l'hôpital milanais où il avait été admis il y a six semaines pour une leucémie et une infection pulmonaire, a constaté un photographe de l'AFP.

5. La 13e étape du Giro amputée à cause de la météo: plus que deux ascensions et 74 kilomètres au programme