La zone de police locale a été informée mardi après-midi de la tenue d'un éventuel deal de drogue dans le centre de la commune et s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les policiers sont alors tombés sur quatre suspects qui se trouvaient sur un terrain vague. Deux d'entre eux, âgés de 23 et 25 ans et originaires de la région liégeoise, ont pu être immédiatement interpellés alors que les deux autres prenaient la fuite à pied.

Un des deux fuyards, un jeune homme de 28 ans originaire des Pays-Bas, a pu être intercepté à son tour après une brève course-poursuite au cours de laquelle il a tenté de se défaire d'une importante somme d'argent en billets. Le quatrième homme court toujours.

Les enquêteurs ont également découvert à bord de l'un des véhicules cinq paquets de cocaïne ainsi qu'une importante somme d'argent liquide à bord d'un autre véhicule utilisé par les suspects pour se rendre sur les lieux.