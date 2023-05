Un petit lémurien d'une espèce en voie de disparition né au Canada (photos)

Le père du petit, "Menabe", âgé de huit ans, était arrivé en 2017 dans le zoo et "la chasse à une femelle convenable a commencé". Ce n'est que 4 ans plus tard que la reproduction avec Eny a pu se faire et donner naissance à un adorable lémurien âgé aujourd'hui d'un peu plus d'un mois.

Le petit - dont le sexe n'a pas encore été confirmé - est en bonne santé.

Une espèce en danger

Comme tous les lémuriens, les lémurs à collerette noire et blanche sont exclusivement originaires de l'île de Madagascar, où l'on estime qu'il reste moins de 10 000 individus dans leur aire de répartition naturelle sur l'île. Un pourcentage stupéfiant de 98 % des lémuriens de Madagascar sont en danger, dont plus de 30 % sont menacés d'extinction imminente.

"La naissance réussie de ce nouveau venu est particulièrement excitante et importante pour les espèces d'Eny et de Menabe", a déclaré le docteur Typhenn Brichieri-Colombi, conseiller en recherche et stratégie de conservation au Wilder Institute/Calgary Zoo. "Les lémurs à collerette noire et blanche étant en danger critique d'extinction à l'état sauvage, ce petit joue déjà un rôle important dans la survie et le bien-être de son espèce."