Titres-services : "Le bien-être des aides ménagères n’est pas une priorité"

Ce mardi matin, la CSC et la FGTB Titres-services rencontreront la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale (PS), afin de l’interpeller sur la question du bien-être au travail des aides ménagères. "En tant que secteur subsidié, nous estimons que les ministres compétents ont un rôle à jouer. C’est pour cette raison que 200 aides ménagères rendent visite […] à la ministre et que les ministres flamand et bruxellois recevront, eux aussi, une visite dans les jours qui viennent", indiquaient, ce lundi, les organisations syndicales, dans un communiqué.