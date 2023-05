En 2023, le cancer colorectal reste l’un des cancers les plus fréquents en Belgique, à la 2 place chez la femme et 3 place chez l’homme, avec au total près de 8000 nouveaux cas chaque année.

Et comme vous le disiez, André, le dépistage est organisé dans notre pays pour les personnes âgées de 50 à 70 ans. "C’est un dépistage gratuit et très simple, rappelle le Dr Véronique Le Ray, directeur médical et porte-parole de la fondation cancer. On commande un kit de dépistage sur www.ccref.org/kit, on fait soi-même son prélèvement de selle, on le renvoie, et on reçoit un résultat dans les deux semaines." Mais elle précise: "Ce test révèle la présence de sang dans les selles. Mais s’il est positif, cela ne signifie pas qu’il y a un cancer: la personne doit passer alors une côlonoscopie."

Cibler la population à risque

Pour déterminer qui est concerné par une campagne nationale, on se base sur un calcul bénéfice risque. Tester tout le monde n’est selon le Dr Ray pas intéressant et surtout très cher. "Mais après 50 ans, le risque de cancer colorectal augmente fortement." De plus, si le test des selles est anodin, la côlonoscopie comporte un risque, qui a imposé une limite à l’âge de 74 ans.

Mais le Dr Le Ray précise qu’en cas de douleurs, de modification des selles, on peut consulter son médecin, qui pourra prescrire une côlonoscopie, et ce, quel que soit l’âge. "On conseille aussi de continuer les dépistages au-delà de 74 ans et de le commencer avant 50, s’il existe des antécédents familiaux."

Quel est le critère au niveau familial ? "Il s’agit d’un cancer colorectal chez un parent en ligne directe: parent, enfant, frère, sœur, oncle et tante. En général, quand il y a un cancer colique familial, on réalise des tests génétiques: il y a des cancers héréditaires comme la polypose familiale ou le syndrome de Lynch."

Le pronostic est-il lié à l’âge du malade ?

Pour le Dr Le Ray, le pronostic est surtout lié au stade d’avancement de la maladie. "Au stade 1, quand c’est juste une transformation des cellules superficielles, sans croissance en profondeur, on est à 90% de rémission-guérison. Mais au stade 4, quand la membrane basale est cassée, le cancer a évolué en profondeur, on n’est plus qu’à 20% de survie sur cinq ans. Le bénéfice du dépistage est bon, parce qu’en détectant le cancer colorectal précocement, on a beaucoup plus de chance de guérison et beaucoup moins de traitements lourds."

Donc André, si vous êtes inquiet pour votre santé, consultez votre médecin. Le dépistage n’est plus systématique après 74 ans, mais il n’est pas interdit.