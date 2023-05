Au bord du gouffre, la Tunisie compte sur l’Union européenne pour redresser son image

Maintenir le dialogue

De quoi embarrasser profondément l’Union, qui collabore justement avec la Tunisie sur le sujet migratoire et s’inquiète du délabrement de l’État de droit dans ce qui fut le berceau des printemps Arabes.

"Il s’agissait d’aplanir les différends, les sensibilités, d’éviter une rupture du dialogue", avance Hadja Lahbib, qui s’est longuement entretenue avec le président Saïed. "La situation que vit la Tunisie n’est pas sans conséquences pour l’UE", justifie Madame Lahbib. "C’est notre voisin proche au sud, et que ce soit au niveau migratoire, économique et politique, cela a des répercussions sur la situation géopolitique que nous devons affronter du mieux qu’on peut et ensemble, surtout."

Outre une évaluation de la situation largement documentée par les ONG et les médias, comme le souligne Hadja Lahbib, la venue des émissaires européens constituait une occasion de rassurer le président Saïed sur le soutien que lui porte l’UE, malgré les inquiétudes exprimées ces dernières semaines, y compris par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui redoute un "effondrement" du pays. "La perception de l’opinion publique s’est détériorée selon eux" [NDLR : les autorités tunisiennes], dit madame Lahbib . Cela mérite notre attention, notre écoute. Comment redresser cette image alors que nous sommes un des premiers bailleurs de fonds de la Tunisie ? Rien qu’en Belgique, au sein de l’UE, on est le quatrième investisseur. Donc il y a un narratif qu’il faut mettre à plat, en termes de ressentiments, de critiques."

Une société dans la peur

En attendant, l’Union assiste, impuissante, au travail de sape de l’état de droit, par exemple en matière de justice, un domaine dans lequel l’UE s’était proposée d’épauler le pays, avant de faire marche arrière. "IIs ont une vision qui n’est pas la nôtre", reconnaît Hadja Lahbib. "Ils nous ont parlé d’une période marquée par la particratie, l’islamisation rampante, et une politisation de la justice. C’est leur vision, qui justifie à leurs yeux les remaniements de ces dernières années. Ils nous ont dit qu’il fallait arrêter de commenter le processus politique en tant que tel, car il appartient aux Tunisiens."

Cette vision serait aussi celle des représentants de la société civile rencontrés là-bas, lesquels s’inscriraient "non pas en rupture mais dans un dialogue certes critique mais constructif avec les autorités", rapporte Hadja Lahbib. Un dialogue compliqué, visiblement : "Impossible de donner [des] noms" de personnalités civiles rencontrées là-bas, fait savoir auprès de l’Avenir le cabinet de la ministre. Ces gens ont peur."