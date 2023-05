Les robots vont-ils dominer le monde?

« Est-ce vrai que les robots vont bientôt dominer le monde? » Cette question, nous l’avons reçue d’une de nos lectrices via la page « Je donne mon avis ». Malheureusement, elle ne nous a pas laissé ses coordonnées donc nous n’avons pas pu lui demander de nous envoyer sa question en vidéo. Mais, pour rester dans le thème, nous avons demandé à une intelligence artificielle de créer une vidéo d’un enfant posant la question. Qu’en penses-tu?

Ne pas confondre robotique et sciences informatiques

Les robots, c’est vrai qu’on en voit partout: dans nos maisons, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans l’armée et même dans l’espace. L’intelligence artificielle, c’est vrai qu’on en parle tout le temps avec le développement de logiciels avec lesquels on peut interagir. Mais il ne faut pas confondre les deux termes. Le premier est du ressort de la robotique et concerne des machines physiques. Alors que le second est du ressort des sciences informatiques et concerne des logiciels. En d’autres termes, une intelligence artificielle n’est pas forcément un robot. Et un robot n’est pas forcément contrôlé par une intelligence artificielle. Tu y vois plus clair?

