Des sols très humides, mais pas encore problématique pour les agriculteurs

Chef de projet au Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux pour la plateforme météo Agromet, il suit quotidiennement et au km2 près la situation dans les cultures. Et la situation n’est pas (encore ?) problématique et ne laisse en rien présager des pertes de rendement à ce stade, dit-il.

"Les seules choses à noter sont un retard de 2 semaines dans l’implantation des pommes et la présence de septoriose, une maladie fongique, dans certains champs de blé. Mais rien d’important et c’est totalement gérable ", dit-il.

Évidemment des pluies plus intenses, comme celles de cette fin de semaine en Hesbaye par exemple, peuvent causer des dégâts aux cultures par lessivage. Mais on est là dans des phénomènes localisés.

L’humidité de ces dernières semaines est même plutôt bénéfique, note le spécialiste de la météo agricole. "Cela permet de bien recharger les sols en eau." Les nappes phréatiques, mises sous pression par plusieurs années de sécheresse, en bénéficient aussi.

Petit bémol, les céréales de printemps ayant bénéficié d’eau en suffisance se sont contentées de développer un système racinaire en surface. "Si nous connaissons des semaines de sécheresse comme ces dernières années, elles ne pourront pas aller chercher de l’eau en profondeur. Mais ce n’est là que pure conjecture."