Chaque région a connu une hausse du taux d’emploi entre 2000 et 2022 mais c’est en Flandre qu’elle a été la plus forte. ça peut vous inciter à aller chercher du travail un peu plus au nord.

On s’inscrit comme demandeur d’emploi dans la Région dans laquelle on habite. Mais il est aussi possible de s’inscrire chez Actiris (à Bruxelles) et à la VDAB (en Flandre). "Cela peut être intéressant pour les personnes proches de la frontière linguistique, remarque Thierry Ney, directeur de la communication au Forem. Mais il y a déjà des collaborations entre les trois organismes: le site du Forem reprend déjà des offres venant de Flandres et de Bruxelles. "

Une inscription libre

On peut être inscrit au Forem en tant que demandeur d’emploi, et librement dans les deux autres organes.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Le demandeur d’emploi a des droits et des obligations. Parmi les obligations, par exemple, il y a le fait de collaborer aux actions proposées par les services du Forem ou de participer aux rendez-vous fixés par le Forem, à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués sur votre convocation.

Parmi les demandeurs d’emploi qui sont inscrits librement au Forem, il y a des profils particuliers, explique Thierry Ney: "les personnes exclues du CPAS, les migrants, ou les “femmes rentrantes”, c’est-à-dire les femmes qui recherchent un emploi après avoir arrêté de travailler pour s’occuper de leurs enfants.

Le statut d’inscription libre permet cependant d’avoir accès à certains droits, comme les formations, la préparation aux entretiens d’embauche et la révision de votre curriculum. Un coup de main qui peut s’avérer plus qu’utile si vous décidez de poursuivre votre recherche d’emploi de l’autre côté de la frontière linguistique.