Changement pour le permis de conduire théorique: le taux de réussite était plus élevé que la moyenne dans 3 centres en Wallonie

Pourtant une réorganisation de l’examen du permis théorique et du test de perception de risques est bien en cours. La raison ? Deux prestataires de service s’occupent des examens: Autosécurité et AIBV (qui n’a pas été en mesure de nous répondre). La seconde nommée est une entreprise flamande qui dispose de trois centres d’examen en Wallonie: à Couillet (Charleroi), Mariembourg et Braine-le-Comte. Le plus haut taux de réussite avec 42.61% (en 2022) est le centre de Louvain-la-Neuve (géré par Autosécurité). L’explication semble assez simple puisqu’il s’agit majoritairement d’étudiants rompus aux exercices, QCM et à l’étude. Derrière le centre d’examen de la ville universitaire, on retrouve en tir groupé les trois centres gérés par AIBV (Braine-le-Comte avec 41,3% ; Couillet avec 38,9% et Mariembourg avec 36.4%).

Il semble donc qu’on réussisse plus facilement son permis théorique dans les centres AIBV. Si personne ne le reconnaît officiellement, le constat est quelque peu gênant. D’où la réorganisation du permis qui va reposer sur deux éléments clés. AIBV et Autosécurité vont utiliser le même logiciel. C’est celui d’Autosécurité qui sera valable dans tous les centres. "C’est un logiciel que nous avons créé", explique le porte-parole d’Autosécurité.

Jusqu’à présent: deux panels différents de questions

Mais ce qui va changer fondamentalement la donne, c’est que les deux prestataires vont devoir poser les questions d’examen sur base d’un panel commun. Auparavant, les deux prestataires avaient des bases distinctes qui avaient été validées par une commission.

Pour l’automne, cette commission va ainsi homologuer environ 1 000 questions et se penchera aussi sur celles plus problématiques en raison d’un haut taux d’échec. Est-ce la question en elle-même qui pose problème ou bien sa formulation ?

Au sein du cabinet de la ministre De Bue, on évoque juste "un taux de réussite différente en fonction de certaines régions et de certains centres." Sur les questions qui ne sont pas identiques aux deux prestataires, on nous assure que ce n’est pas le cas: "le contenu est identique dans les deux filières. La seule différence, c’est qu’il y a un programme pour une des deux filières qui est plus aléatoire."