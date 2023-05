Point d’orgue de cette consécration, préparée sans grand enthousiasme populaire et marquée par des arrestations de manifestants antimonarchie, l’archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de rubis.

Ce lundi 8 mai, la famille royale britannique a d’ailleurs diffusé sur ses réseaux sociaux un premier portrait officiel du roi Charles III portant cette couronne. Un portrait à découvrir sur Instagram, notamment.

Un portrait du couple royal a aussi été partagé quelques minutes plus tard.