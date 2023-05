Près de cent chantiers ouverts au public ce dimanche

Cette journée a pour but de montrer aux visiteurs "à quel point la construction est innovante et peut proposer des solutions durables pour le logement, la mobilité et le climat, entre autres", a déclaré le directeur général d’Embuild Niko Demeester.

La construction d’un nouveau palais de justice à Namur, la rénovation du quartier Vandeuren à Ixelles ou la construction de logements dans le village ardennais de Lavacherie en province de Luxembourg font partie des chantiers accessibles physiquement ou virtuellement aux visiteurs. La liste complète de ces chantiers est disponible sur le site web de l’événement.

Dans un communiqué, la fédération Embuild a appelé dimanche les pouvoirs publics à doubler la part des investissements dans les infrastructures du pays pour pallier un désinvestissement ces dernières années. De grands travaux sont nécessaires concernant les routes et pistes cyclables, mais aussi le réseau ferroviaire, les équipements publics, les écoles, les hôpitaux, etc., estime Embuild.

La fédération souhaiterait que les investissements publics atteignent 4% du PIB d’ici 2029, contre 2,7% actuellement.

L’édition précédente de la Journée Chantiers ouverts avait attiré 54.000 visiteurs en présentiel et 141.000 en ligne.