Selon les allergologues, il faudrait rembourser la désensibilisation en Belgique

Selon, le Pr Charles Pilette, responsable du Centre de l’allergie à Saint-Luc, les tentatives de remboursement des désensibilisations ont déjà été nombreuses, et jusqu’ici sans résultats à l’exception de la désensibilisation au venin d’hyménoptères (guêpes et abeilles) et aux acariens. "Acarizaxest remboursé uniquement dans certaines indications: rhinite allergique avec asthme partiellement contrôlé."

Le Pr Pilette appuie la demande de ses homologues flamands, pour un meilleur remboursement. "Comme les pays voisins, qui remboursent la désensibilisation." Chez nous, seules les assurances complémentaires prennent en charge une petite partie du traitement.

Comment fonctionne la désensibilisation ?

Quand les traitements de désensibilisation ont commencé, il y a quelques années, il s’agissait d’injections sous contrôle médical, puis la voie sublinguale s’est développée. "Aujourd’hui, la voie orale est la plus courante: très safe et le schéma d’augmentation des doses est très rapide."

"Les traitements ont été validés pour une dizaine d’allergènes: pollens de bouleau, graminées, acariens. Les désensibilisations aux herbacées comme l’armoise sont plus rares. Quant aux désensibilisations pour les animaux – chats, chiens ou autres – les évidences sont limitées. Cela semble ne pas bien fonctionner."

La désensibilisation aux pollens se fait pendant six mois (avant et pendant la saison pollinique), à renouveler trois à cinq années d’affilée. La désensibilisation aux acariens se fait toute l’année.

"On estime que les effets de la désensibilisation aux acariens doivent apparaître dans les 6 à 12 mois. Et si c’est le cas, on poursuit le traitement. "

Combien coûte la désensibilisation ?

Le coût varie en fonction du type de traitement – six mois ou 12 mois – et la durée dans le temps. Là où Het Niewsblad évaluait le prix à 4 200 à 5 400 €, le Pr Pilette voit plus une somme de 400 à 600 € par an, fois cinq ans (3 000 €).

Le remboursement ne devrait pas grever le budget de l’Inami outre mesure, car selon le spécialiste, la désensibilisation n’est pas un traitement de 1re intention: "Avant d’incriminer les allergies, on doit vérifier que le patient n’a pas une déviation de la cloison ou une rhinite inflammatoire. Puis on passe par un contrôle simple des symptômes, par le biais d’un spray anti-inflammatoire ou d’antihistaminiques. On obtient un bon contrôle dans 90% des cas.