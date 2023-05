Le SPF Intérieur a activé ce vendredi le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes à Bruxelles et dans les provinces de Hainaut et Brabant wallon, suivant l’alerte jaune au mauvais temps émise par l’Institut Royal Météorologique (IRM).

2. Le diesel au prix le plus bas depuis octobre 2021 ce samedi 6 mai

Le prix du diesel va connaître une nouvelle baisse, cette fois de 5 centimes, lui permettant d’atteindre un plancher historique. Par ailleurs, de nombreuses voitures fonctionnant avec ce carburant sont touchées par un dysfonctionnement du système AdBlue, indique Testachats.

Enfin, le gaz aussi a connu une baisse, son prix étant le plus bas depuis presque 2 ans.

3. Derniers préparatifs avant le couronnement de Charles III

Londres se prépare à recevoir la spectaculaire cérémonie de couronnement de Charles et Camilla demain, à l’abbaye de Westminster. La cérémonie sera suivie par la rédaction de L’Avenir et vous pouvez déjà retrouver tous les articles consacrés à l’événement.

4. Prigojine, le chef du groupe Wagner, en colère devant les cadavres de soldats russes en Ukraine

Evguéni Prigojine, le patron de la milice Wagner, s’est filmé devant les corps de dizaines de soldats russes pour crier sa colère face à l’incapacité des dirigeants de l’armée russe de fournir des munitions à ses hommes, qui se battent actuellement autour de Bakhmout, en Ukraine.

5. L’OMS lève l’alerte maximale sur la pandémie de Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé a levé vendredi son plus haut niveau d’alerte sur la pandémie de Covid-19, estimant qu’elle était désormais suffisamment sous contrôle. “La pire chose qu’un pays puisse faire maintenant est d’utiliser cette nouvelle comme une raison de baisser sa garde” indique toutefois la responsable de la lutte contre la pandémie à l’OMS.