Décès de Tori Bowie : la championne du monde était enceinte de sept à huit mois

Selon le bureau du shérif du comté d’Orange, en Floride, il n’y aurait aucune trace de violence ou “d’intention malveillante”. Actuellement, la cause du décès reste inconnue. Selon plusieurs médias locaux, la championne était vulnérable psychologiquement et a connu un parcours très difficile tout au long de sa vie. En revanche, l'Américaine attendait un heureux événement. En effet, les voisins et des amis de la femme de 32 ans ont en plus expliqué qu’elle était enceinte de sept à huit mois. Une nouvelle tragique...

Tori Bowie a grandi dans l’État du Mississippi. Elle a été abandonnée dans une famille d’accueil alors qu’elle n’était encore qu’un bébé. Recueillie par sa grand-mère, elle s’est sortie de la précarité en remportant le 100 mètres pour devenir championne du monde à Londres en 2017.

”Nous sommes dévastés d’annoncer la triste nouvelle du décès de Tori Bowie”, a annoncé Icon Management Inc. “Nous perdons une cliente, une amie proche, une fille, une sœur. Tori était une championne, un phare qui brillait de mille feux ! Nos cœurs sont vraiment brisés et nous prions pour la famille et les amis.”